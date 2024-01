Ngày 11/6/2014, UBND huyện Phú Lộc ban hành quyết định số 2460/QĐ-UBND phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ km848+875 - km890+200, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế. Theo quyết định này, hộ gia đình bà Hồ Thị Kim Ngộ ở xã Lộc An được phê duyệt số tiền bồi thường hơn 763 triệu đồng đối với 100,9m2 đất ở cùng ngôi nhà cấp 4 và ngôi nhà 2 tầng nằm bên quốc lộ 1A.

Sau gần 10 năm kể từ khi được bồi thường bởi dự án mở rộng quốc lộ 1A, ngôi nhà của gia đình bà Hồ Thị Kim Ngộ vẫn ngang nhiên tồn tại tạo nên điểm đen giao thông và gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Trần Hòe.

Sau đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc đã chi trả cho hộ gia đình bà Ngộ số tiền 687 triệu đồng trong tổng số hơn 763 triệu đồng. Số tiền còn lại chưa chi trả do liên quan đến đồng hàng thừa kế của giá trị đất và ngôi nhà cấp 4.

Theo quy định tại Điều 20, Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hộ gia đình bà Ngộ sau khi nhận tiền bồi thường, trong thời gian 20 ngày phải tháo dỡ toàn bộ phần tài sản đã được bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tuy nhiên, sau đó hộ gia đình bà Ngộ chỉ tháo dỡ một phần nhỏ tài sản, phần chính của các công trình đã được bồi thường, trong đó có ngôi nhà 2 tầng, hộ dân này không chịu tháo dỡ. Cho đến nay, sau gần 10 năm kể từ khi nhận tiền bồi thường, công trình của hộ gia đình này vẫn tồn tại.

Điều khiến dư luận bức xúc là việc công trình của gia đình bà Ngộ tồn tại trong thời gian dài đã tạo nên điểm đen giao thông nhức nhối ở xã Lộc An.

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà Ngộ tọa lạc tại vị trí giao nhau giữa tuyến quốc lộ 1A và một tuyến đường dân sinh nên làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Theo nhiều người dân xã Lộc An, tại vị trí giao nhau giữa tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường dân sinh này thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị che khuất.

"Vị trí này thường xuyên có nhiều phương tiện qua lại, nhất là các xe tải trọng lớn vào ra Nhà máy gạch Tuynen Lộc An. Mỗi lần qua đây chúng tôi luôn sợ hãi bởi nguy cơ xảy ra tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào do tầm nhìn bị ngôi nhà che khuất. Người dân đã nhiều lần gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng đề nghị giải tỏa ngôi nhà để đảm bảo an toàn giao thông nhưng mọi việc vẫn rơi vào im lặng một cách khó hiểu", một người dân xã Lộc An bức xúc.

Theo lãnh đạo rung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, gia đình bà Ngộ đã đưa ra lý do "có việc riêng" để không chấp hành tháo dỡ công trình theo quy định. Ảnh: Trần Hòe.

Trước tình trạng công trình của hộ gia đình bà Ngộ ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài gây mất an toàn giao thông, vào ngày 26/5/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc đã có văn bản thông báo về việc tháo dỡ công trình này. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc yêu cầu hộ gia đình bà Ngộ tiến hành phá bỏ, tháo dỡ công trình đã được bồi thường trước ngày 3/6/2022.

Văn bản thông báo nêu rõ nếu đến thời hạn ngày 3/6/2022 mà hộ gia đình bà Ngộ không tự phá bỏ, tháo dỡ tài sản, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc sẽ phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Lộc An áp dụng biện pháp cưỡng chế giải tỏa công trình.

Trước việc gia đình bà Ngộ tiếp tục không chấp hành, ngày 6/10/2023, UBND huyện Phú Lộc có văn bản yêu cầu hộ gia đình bà Ngộ khẩn trương tiến hành phá bỏ, tháo dỡ công trình trước ngày 24/10/2023. Văn bản của UBND huyện Phú Lộc nêu rõ nếu gia đình bà Ngộ không chấp hành thì UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Lộc An áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, công trình của gia đình bà Ngộ vẫn tiếp tục ngang nhiên tồn tại, gây mất an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Viết Tú- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cho biết, gia đình bà Ngộ đã đưa ra lý do "có việc riêng" để không chấp hành tháo dỡ công trình theo quy định.

Ông Trần Viết Tú cho hay, đơn vị của ông sẽ có văn bản báo cáo UBND huyện Phú Lộc để giải quyết dứt điểm công trình vi phạm của gia đình bà Ngộ trong thời gian tới.