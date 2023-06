TTC AgriS Innovation Day 2023 - Tiên phong khai mở dẫn dắt nền kinh tế nông nghiệp bền vững TTC AgriS Innovation Day 2023 - Tiên phong khai mở dẫn dắt nền kinh tế nông nghiệp bền vững

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã tổ chức thành công sự kiện TTC AgriS Innovation Day 2023 với chủ đề "Serving the best natural nutrition for body needs".

Đây là cột mốc chính thức mở đầu cho chuỗi sự kiện TTC AgriS Innovation Day thường niên bắt đầu từ năm 2023. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC AgriS - Bà Đặng Huỳnh Ức My, phát biểu khai mạc tại sự kiện TTC AgriS Innovation Day 2023 với định hướng tập trung vào phát triển nông nghiệp kinh tế bền vững. Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng của TTC AgriS trong việc chuyển đổi mô hình quản trị kinh doanh nông nghiệp truyền thống sang Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp - định hướng thị trường, định hướng sản phẩm, thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp thay cho tư duy sản xuất thuần túy. Sự kiện Innovation Day 2023 là một dấu ấn quan trọng trong hành trình chuyển đổi này.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC AgriS cho biết: "TTC AgriS Innovation Day 2023 mở ra chương mới trên hành trình toàn diện chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững - tạo ra sân chơi chung về khoa học công nghệ - kinh tế nông nghiệp. Thông qua việc tối đa hóa hoạt động R&D, TTC AgriS định vị vai trò là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao - thương mại tiêu dùng tích hợp, đồng thời hài hòa lợi ích với môi trường xung quanh". Năm đầu tiên tổ chức Innovation Day với chủ đề "Serving the best natural nutrition for body needs", TTC AgriS khẳng định mục tiêu tham gia vào cuộc chơi sản xuất chế biến thực phẩm Plant-based với kỳ vọng tăng cường nhận thức cộng đồng về các giá trị dinh dưỡng tự nhiên tốt cho sức khỏe và tác động tích cực đến môi trường; đồng thời, thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày của người tiêu dùng toàn cầu như một lựa chọn thông minh và bền vững. Phiên thảo luận "Kỷ nguyên của thực phẩm Plant-based" mang đến những thông tin hữu ích về xu hướng Plant-based mà TTC AgriS đang phát triển Điểm nhấn trong sự kiện là 2 phiên thảo luận chủ đề "Kỷ nguyên của thực phẩm Plant-based" và "Hành trình phát triển bền vững" với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm, nông nghiệp. TTC Sugar (SBT) chốt ngày phát hành 67,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức Đọc ngay Không chỉ mang đến những thông tin hữu ích về thực phẩm Plant-based, chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, các phiên thảo luận còn cho thấy được đóng góp của TTC AgriS trong công cuộc hoàn thiện các nền tảng về truy xuất nguồn gốc, dinh dưỡng và trao đổi tương tác cho các bên, hướng tới đồng hành chia sẻ các thành quả kết tinh cùng cộng đồng người tiêu dùng thông minh, lựa chọn lối sống có trách nhiệm ngay từ những thói quen đơn giản hàng ngày để đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn cầu.

Với sự đầu tư quy mô, chuyên nghiệp, sự kiện thu hút hàng trăm đối tác khách hàng đến tham quan. Đặc biệt, khách tham quan đều ấn tượng bởi hành trình trải nghiệm thực tế được xây dựng trên 3 yếu tố cốt lõi trong cam kết của TTC AgriS là Solution - Smart - Sustainability (Giải pháp - Công nghệ - Bền vững). Gian hàng OKitchen trưng bày giới thiệu các thực phẩm Plant-based bổ dưỡng, được chính đầu bếp Phạm Tuấn Hải phục vụ Cụ thể, các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới của TTC AgriS, điển hình như gian hàng Bio-based với các giải pháp và sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường từ bã mía, dừa và các loại cây trồng khác; gian bếp thông minh Okitchen với các thực phẩm Plant-based ready-to-cook, ready-to-eat thơm ngon, đảm bảo chất lượng và chuẩn vị với nguồn nguyên liệu thuần tự nhiên, tốt cho sức khỏe và đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng; gian hàng Smart với các giải pháp độc đáo DigiTech, các phân hệ công nghệ cao đồng bộ và liên kết toàn vẹn trong chuỗi giá trị thương mại từ khai thác nguyên liệu đến quản lý vận hành do TTC AgriS phát triển,…

Các gian hàng thu hút sự quan tâm của các khách hàng đối tác đến tham dự TTC AgriS Innovation Day 2023 Tổ chức chuỗi sự kiện Innovation Day thường niên, TTC AgriS đặt kỳ vọng tiếp nối mục tiêu dẫn dắt các xu hướng nông nghiệp tương lai trong các năm tới, như tập trung phát triển vùng nguyên liệu organic, đa dạng hóa chuỗi giá trị cây trồng nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu và giảm tối đa các chế phụ phẩm, đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2035. Qua đó, chiến lược kinh doanh "xanh" được coi là động lực để TTC AgriS tối đa hóa lợi nhuận, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và chia sẻ thành quả với các Bên liên quan, thúc đẩy xây dựng nền nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam bền vững.

