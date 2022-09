Khu công nghiệp Thành Thành Công: xanh - sạch - bền vững

Đón đầu xu hướng chuyển dịch đầu tư

Ngày 2.7.2020, Tập đoàn TTC đã thành lập Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (BĐSCN TTC) từ sự hợp nhất của 2 đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, với nhiệm vụ củng cố các nguồn lực, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đón đầu xu hướng chuyển dịch đầu tư.

Tổng Công ty BĐSCN TTC dần khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản công nghiệp khu vực phía Nam với hạt nhân phát triển là KCN Thành Thành Công quy mô 1.020 ha, Cụm công nghiệp Tân Hội 1 quy mô 51,8 ha tọa lạc tại Tây Ninh, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng 70,6 ha tại Long An và hệ thống kho bãi, nhà xưởng quy mô trên 52 ha rộng khắp các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổng Công ty BĐSCN TTC cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư như cho thuê đất khu công nghiệp, cho thuê nhà xưởng xây sẵn, cho thuê kho bãi, hỗ trợ dịch vụ pháp lý, cảng thủy nội địa, logistics trọn gói, cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng KCN.

Triển vọng sáng của KCN trọng điểm tỉnh Tây Ninh



KCN Thành Thành Công (tiền thân là KCN Bourbon An Hòa) được thành lập từ tháng 9/2008, khoảng 1 năm sau ngày Việt Nam gia nhập WTO. Đến năm 2014, KCN Bourbon An Hòa gia nhập TTC và chính thức đổi tên thành TTCIZ, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với sự phát triển do được thừa hưởng nền tảng quản trị vững chắc từ Tập đoàn, giúp tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, khai thác và vận hành KCN nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư với chi phí phù hợp. Từ đó, TTCIZ đã thu hút các Tập đoàn lớn như Nameson Hongkong (First Team, S.Power), Young IL (Hàn Quốc), Seduno Hongkong (Rise Sun, Fortunate)…

KCN Thành Thành Công có quy mô 1.020 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa của tỉnh Tây Ninh

Giữa năm 2017, TTCIZ đã nhanh chóng trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư do có quỹ đất công nghiệp sẵn sàng, dịch vụ hạ tầng KCN hoàn chỉnh, vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao động dồi dào… phù hợp với nhiều ngành nghề sản xuất công nghiệp khác nhau.



Sau hơn 14 năm hình thành và phát triển, đến nay TTCIZ đã trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng của hơn 85 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động của tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận.

Định hướng thân thiện môi trường, chú trọng cảnh quan

Quản lý môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại KCN Thành Thành Công. Đối với nước thải sản xuất công nghiệp, sau khi đã được doanh nghiệp xử lý đạt chuẩn B theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, KCN sẽ tiếp nhận thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung và tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi trả về môi trường tự nhiên.

Công tác cây xanh cảnh quan cũng được quan tâm chăm sóc, cải tạo thường xuyên như: Cải tạo kênh sinh thái, trồng thêm nhiều cây xanh, cây ăn trái dọc theo các tuyến đường, trồng thêm nhiều loại hoa ven đường với nhiều màu sắc khác nhau, tạo thêm nhiều tiểu cảnh tại các giao lộ, tiểu đảo dọc kênh sinh thái… để làm điểm nhấn, mang lại cảm giác thư thái cho người làm việc tại KCN.

Công tác cây xanh cảnh quan được KCN Thành Thành Công quan tâm chăm sóc thường xuyên, tạo một diện mạo xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường

Cam kết nhiều giải pháp hỗ trợ

Trong suốt quá trình hoạt động của mình, TTCIZ tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với khách hàng thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ. Thứ nhất, hiểu được quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhóm khách hàng FDI, TTCIZ đã triển khai việc tư vấn lập hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngay từ đầu để hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và yên tâm trong quá trình đăng ký thủ tục pháp lý đầu tư. TTCIZ luôn là cầu nối giữa nhà đầu tư và các cơ quan hữu quan, góp phần hoàn thiện quy trình, thủ tục cấp phép, giúp cho việc thu hút đầu tư được thuận lợi hơn.

Thứ hai, TTCIZ cam kết và thực hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng KCN và có kế hoạch duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ; Có đội ngũ sẵn sàng khắc phục nhanh chóng kịp thời các sự cố hạ tầng gặp phải trong quá trình vận hành, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm hoạt động sản xuất. Quan trọng nhất là sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và các Sở, ban ngành đã tạo điều kiện để TTCIZ và các nhà đầu tư phát triển vững mạnh, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương, đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước và tạo động lực cho phát triển các thành phần kinh tế.

Tại KCN Thành Thành Công, công tác phòng cháy chữa cháy chấp hành tốt theo quy định của pháp luật

Theo ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn liền với nhu cầu xây dựng những quốc gia thông minh, thành phố thông minh, doanh nghiệp thông minh. Những khu công nghiệp tập trung là xu thế, trở thành cứ điểm quan trọng, hội tụ sản xuất, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. "Trong tương lai, TTC có kế hoạch mở rộng KCN Thành Thành Công thêm 500 ha, nâng tổng quy mô hơn 1.520 ha. Cùng với chiến lược đầu tư những danh mục, ngành nghề thân thiện với môi trường, đáp ứng điều kiện phù hợp với xu thế bền vững, các KCN của TTC luôn chú trọng đến môi trường, cảnh quan. Đây cũng là 2 thế mạnh khác biệt của KCN Thành Thành Công, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Đặng Văn Thành nhấn mạnh.



Mới đây, về nhu cầu thuê đất khu công nghiệp, SSI Research dự báo, sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2023 do xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Các chính sách thu hút FDI thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam. Với những tiềm năng đó, nước ta có rất nhiều cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu trong khu vực.