Từ 1/3, ngồi nhà nhận giấy tờ khi vi phạm giao thông, người dân nói gì?

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho hay, từ ngày 1/3, người vi phạm giao thông sẽ nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.



Cụ thể, khi lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp vi phạm luật giao thông, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu người vi phạm phải cung cấp số điện thoại, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân...

Tiếp đó, cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định xử phạt đăng tải lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời gửi cho người vi phạm mã số định danh qua điện thoại để họ vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html, tiến hành tra cứu và làm theo các bước hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt online.

Người dân có thể ngồi ở nhà nhận giấy tờ

Anh Đặng Văn Hòa (quê ở Nam Định), làm nghề lái xe taxi được hơn 10 năm nay. Trong những lần chở khách, anh Hòa từng bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính vì lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Phòng CSGT. Ảnh: Hồng Cẩm.

"Trước đây, với những lỗi vi phạm như vậy, sau khi nhận quyết định xử phạt bằng văn bản tôi phải ra Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng được Kho bạc Nhà nước ủy quyền để nộp phạt.

Sau đó tôi lại phải cầm biên lai thu tiền được Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng cấp quay lại đội/phòng cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt để nhận lại giấy tờ hoặc phương tiện bị tạm giữ. Mỗi lần vậy tôi rất lo lắng, bởi ngoài mất tiền nộp phạt, tôi còn mất thêm thời gian, chi phí đi lại lấy giấy tờ", anh Hòa tâm sự.

Tuy nhiên, theo anh Hòa, anh đọc được thông tin từ ngày 1/3, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Người vi phạm có thể tự tra cứu mã số quyết định này để tự kiểm tra rồi lựa chọn hình thức xử phạt. Việc nộp phạt sẽ trực tiếp qua hệ thống banking ngân hàng và nhận biên lai điện tử.

"Nếu như quy định này được áp dụng sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho lái xe, người dân tham gia giao thông. Cái quan trọng nữa là việc làm này sẽ góp phần làm minh bạch, rõ ràng, không xảy ra tình trạng người vi phạm kỳ kèo xin bỏ qua hoặc giảm nhẹ vi phạm", anh Hòa chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Hưng (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, việc áp dụng thanh toán trực tuyến đối với các loại thuế, lệ phí hay tiền phạt trong lĩnh vực giao thông vừa nhanh gọn, lại có thể tiết giảm được đến mức tối đa chi phí thực hiện về thời gian, thành phần hồ sơ nếu được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đặc biệt, là trong thời điểm, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay, việc hạn chế tiếp xúc là cần thiết.

"Một điểm tiện lợi hơn, khi người vi phạm bận công việc, ở xa (ngoại tỉnh) hay có nhu cầu có thể đăng kí qua dịch vụ công để nhận lại giấy tờ (bị thu giữ) tại nhà hay cơ quan. Chẳng hạn như tôi vi phạm giao thông khi chạy qua địa bàn ở Nghệ An, thay vì trước đây tôi phải đến tận nơi làm việc thì nay tôi có thể ngồi ở nhà hay một nơi nào đó thực hiện thao tác trên điện thoại nộp phạt, nhận lại giấy tờ", anh Hưng nói.

Cán bộ xử lý vi phạm đã được tập huấn

Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội), hiện nay lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông đã được nâng lên dịch vụ công mức độ 3 và 4. Dịch vụ này cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.

Người vi phạm cũng có thể lựa chọn các hình thức nộp phạt, như trực tiếp, qua bưu điện (hay kho bạc) và hình thức dịch vụ công. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Trong quá trình xử lý vi phạm, sau khi lập biên bản, bên cạnh việc tuyên truyền cảnh sát giao thông sẽ phát các tờ rơi có nội dung cơ bản hướng dẫn xử phạt hành chính qua dịch vụ công.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội sẽ thực kiểm tra, hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến khi vi phạm Luật giao thông. Ảnh: Thanh Phong

"Lựa chọn hình thức dịch vụ công sẽ mang lại thuận tiện cho người dân, thay vì phải đi lại nhiều lần để nộp phạt vi phạm giao thông, nay người dân chỉ cần ngồi nhà, cơ quan hay bất cứ đâu, với một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối là có thể hoàn tất mọi thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ngoài ra, hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, con người phục vụ cho việc hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông. Những cán bộ tham gia thực hiện công việc này cũng được đào tạo, tập huấn, thực hành từ trước đó", vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội thông tin.

Trước đó, từ năm 2020, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã áp dụng hình thức xử phạt trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đây là biện pháp cải cách theo hướng thuận tiện cho người dân, phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm giao thông mới sử dụng cấp độ 1, 2, người dân khi làm thủ tục và đi nộp phạt vẫn phải đến trụ sở công an.