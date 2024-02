Từ Hi Thái hậu từng tổ chức tiệc Tết xa hoa, tốn kém đến mức nào?

Lễ hội mùa xuân là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc. Nó không chỉ được coi trọng bởi những người bình thường mà ngay cả hoàng gia sống trong Tử Cấm Thành cũng không hề xem nhẹ. Vậy Từ Hi Thái hậu đã tổ chức bữa tiệc Tết như thế nào với tư cách là "người phụ nữ quyền lực nhất thời cuối nhà Thanh"?.

Ảnh minh họa.

Theo ký ức của các hoạn quan xung quanh Từ Hi vào cuối thời nhà Thanh, vào đầu năm mới, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Từ Hi Thái hậu đã đến đền thờ thần và tổ tiên, quỳ đầu và thắp hương cúng bái, cầu xin thần linh, tổ tiên phù hộ cho triều đại nhà Thanh vốn đã bấp bênh, mưa thuận gió hòa, mọi việc suôn sẻ.



Vào buổi chiều, các phi tần và các hoàng tử lượt vào cung để vấn an chúc Tết Từ Hi. Sau đó bà sẽ thưởng cho mỗi người một chiếc ví vàng phẳng bằng sa tanh màu đỏ với một thỏi bạc nhỏ bên trong.

Màn đêm buông xuống, sau bữa ăn tối giao thừa của hoàng gia, Từ Hi Thái hậu sẽ tập hợp các phi tần hậu cung và lại cùng nhau ném xúc xắc để giải trí. Sau khi chơi chán, bà sẽ ném tất cả những đồng bạc trước mặt mình xuống khắp sàn nhà, yêu cầu các phi tần quỳ xuống đất để đánh. Ngồi trên ghế, Từ Hi nhìn những người phụ nữ này vì tranh giành phần thưởng nên không màng hình tượng, cười đến mức không ngậm được miệng, thậm chí còn gọi họ là hài hước.

Đợi đến nửa đêm, thái giám cung nữ sẽ vào điện với một đĩa đồng trên tay, trên tay đã thắp sẵn than nóng. Khi đến Từ Hi Thái hậu, họ lấy một ít cành thông đặt vào đĩa để đốt, sau đó các phi tần lần lượt gấp các cành thông nhỏ và nhựa thông theo mức độ rồi cho vào đĩa đồng. Đột nhiên, hương thơm trong toàn bộ cung điện tràn ngập mang ý nghĩa tốt lành.

Các phi tần rửa tay và bắt đầu bóc hạt sen để làm bánh bao, đồng thời họ làm bánh bao, sẵn sàng để tiếp nhận hương thơm. Trên thực tế, Phòng ăn của Hoàng gia đã chuẩn bị trước bánh bao và gạo nếp, và những gì Từ Hi và phi tần làm chỉ để làm cho Từ Hi vui vẻ và thích thú.



Đợi đến canh năm, Từ Hi Thái hậu sẽ rước quần thần và nhiều lễ khác, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát rồi mới dậy tiếp. Lúc này, phi tần hậu cung lại đến, bày ra mấy đĩa táo, hạt sen, lục quả. Quả táo tượng trưng cho hòa bình, và quả xanh tượng trưng cho sự thường xanh. Sau khi mỉm cười chấp nhận, Từ Hi Thái hậu không quên nói những lời tốt lành.

Đợi đến khi Từ Hi tươi tỉnh, ngày đầu tiên của năm mới trời gần sáng, các cung nữ và thái giám đều quỳ xuống trước Từ Hi Thái hậu và quỳ lạy bà để chúc mừng năm mới. Lúc này, hoàng đế cũng sẽ đưa thê thiếp vào cung cùng mình chào hỏi. Mãi đến lúc đó, đêm giao thừa bận rộn của Từ Hi mới kết thúc.

Sau bữa trưa, sẽ có một bộ phim truyền hình trong Nhà hát Cung điện, và Từ Hi Thái hậu cũng sẽ ở đó để xem. Khi bộ phim kết thúc, Từ Hi trở về phòng ngủ để ăn tối. Lúc này, bà ra lệnh cho các thái giám trong cung mở nhạc cho nghe, đồng thời yêu cầu các phi tần, cung phi khác hát tùy hứng, không phân biệt chính kịch hay giai điệu nhỏ. Thái giám và cung nữ cũng có thể xung phong biểu diễn, thể hiện thái độ vui chơi của Từ Hi với mọi người nhân dịp năm mới. Trong buổi biểu diễn, có người hát lạc nhịp hoặc quên lời, Từ Hi Thái hậu cũng hùa theo khiến khán giả thích thú. Từ Hi đã kết thúc mọi hành trình trong ngày đầu năm mới của mình trong một bữa tiệc lớn như vậy.

Nhưng Tết Nguyên Đán không chỉ diễn ra trong một ngày. Mùng 2 Tết, Từ Hi Thái hậu đến miếu vượng phu nhân để thắp hương như những người bình thường. Các phi tần trong hậu cung cũng đi cùng. Với tư cách là Từ Hi thái hậu quyền lực nhất thời cuối nhà Thanh, bà thậm chí còn tìm đến Thần Tài phù hộ để kiếm tiền. Sự yêu thích tiền bạc của Từ Hi Thái hậu thực sự là khát vọng từ trái tim.



Chủ đề chính của toàn bộ lễ hội mùa xuân trong Tử Cấm Thành là mọi người đều cố gắng hết sức để làm cho Từ Hi Thái hậu vui vẻ. Chỉ cần bà vui vẻ, thì lễ hội mùa xuân của Hoàng gia sẽ thành công trọn vẹn.

Nhắc đến sự xa xỉ trong việc đón Tết, không thể không nhắc đến bữa tiệc tết xuân Canh Tý (1874) của Từ Hy Thái Hậu. Bữa tiệc này Từ Hy Thái hậu tổ chức để tiếp đón phái đoàn sứ thần, tướng lĩnh phương Tây được tổ chức trong vòng 7 ngày 7 đêm, gồm những món ăn đắt đỏ chưa từng có. Bữa tiệc có 140 món, trong đó mỗi ngày sẽ có một món chủ đạo cực kỳ đặc biệt. Trong bữa tiệc có sự xuất hiện của những món ăn có một không hai như: Chuột bao tử, óc khỉ, trùng sơn dương, cỏ phương chi, tinh trùng voi, trứng công, heo sữa...

Thực khách bữa tiệc gồm 400 người, thực đơn có 140 món, tiệc khai đúng 12 giờ đêm giao thừa năm 1874, kéo dài cho đến giờ Tý đêm mồng 7 tết. Chi phí bữa đại tiệc hết 98 triệu hoa viên Trung Quốc, tương đương 374 ngàn lượng vàng, được chuẩn bị trước 11 tháng 6 ngày, cần đến 1750 người phục dịch. Ngay từ rằm tháng 2 năm Quý Dậu (1873), mỗi tỉnh Trung Quốc được lệnh cử 10 đầu bếp xuất sắc nhất về kinh đô hội ý thảo thực đơn. Sau gần hai tháng hội ý, các đầu bếp đã thống nhất một thực đơn gồm 140 món, trong đó có 7 món cực kỳ đặc biệt.

Trong 7 ngày đêm yến tiệc ấy, mỗi ngày chỉ dùng 1 món. Được biết, món bánh nướng thịt mà bà yêu thích vào tết Trùng Dương phải dùng gỗ của cây tùng để nướng. Còn đồ uống ưa thích của Thái Hậu là trà hoa thì phải được pha chế bằng nước lấy ngay trong ngày.