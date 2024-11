T.Ư Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi ủng hộ được trên 10 tỷ hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do bão số 3

Bão số 3 (bão Yagi) với cường độ rất mạnh đã tràn vào các tỉnh miền Bắc nước ta gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, nhất là hội viên, nông dân tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình… với tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 81.703 tỷ đồng.



Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung hỗ trợ, giúp đỡ nông dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tới thăm, động viên gia đình anh Hoàng Văn Vượng, thôn Tân Phong, xã Cẩm Ân (huyện Yên Bình) bị mất nhà do sạt lở đất. Ảnh: Minh Ngọc

Thực hiện Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 và Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 06/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các cấp Hội ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro và thiệt hại do bão số 3 gây ra; tạm hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống Hội tại địa phương vào cuộc để chủ động hỗ trợ hội viên, nông dân phòng ngừa, ứng phó với bão số 3 ở mức cao nhất.

Đồng thời yêu cầu các các cấp Hội ở địa phương cử cán bộ Hội xuống cơ sở để nắm tình hình, diễn biến mưa lũ; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hội viên, nông dân về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại chỗ.

Trước tình hình thiệt hại nặng nề về người và tài sản của hội viên, nông dân do cơn bão số 3 gây ra tại các tỉnh miền Bắc nhất là hội viên, nông dân tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình…, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 tập trung huy động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ di dời các hộ dân bị sập nhà, sạt lở đất, ngập nước đến nơi an toàn; hỗ trợ các gia đình cán bộ, hội viên, nông dân bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn, dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn; phối hợp cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ người dân những vùng bị cô lập; cùng với các ngành và chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, dọn bùn, đất, cây đổ, dọn dẹp, khôi phục nhà cửa, các tuyến đường, đảm bảo giao thông, từng bước khôi phục sản xuất ở những nơi cơn bão đi qua.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng các đồng chí Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, ngày 11/9/2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ nông dân bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Đồng thời, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới lập kênh tiếp nhận ủng hộ hội viên, nông dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Kết quả cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ủng hộ ít nhất mỗi người 01 ngày lương với tổng số tiền ủng hộ là 242.899.600 đồng.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhà hảo tâm ủng hộ được 4,13 tỷ đồng tiền mặt; nhiều hàng hóa, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân ngay trong những ngày bão lũ và cây, con giống, vật tư nông nghiệp giúp nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống… trị giá trên 10 tỷ đồng.

Trong đó, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt kêu gọi ủng hộ được gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt và hàng hoá thiết yếu, cây, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá trên 9 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hộiđến thăm hỏi, tặng cho cho gia đình hội viên Hoàng Văn Quang ở xóm Na Dau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương (Thái Nguyên). Ảnh: TQ



Để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành lập các Đoàn công tác của Trung ương Hội đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân bị thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố.

Cụ thể: Ngày 11/9/2024, Đoàn công tác do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HộiNông dân Việt Nam đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân bị thiệt hại nặng nề tại TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cùng lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội, huyện Chương Mỹ thăm hỏi, động viên hộ dân vùng "rốn lũ" xã Nam Phương Tiến.

Ngày 13/9/2024, Đoàn do đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Đoàn do đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Ngày 17/9/2024, Đoàn do đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai; 9/10/2024 đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại tỉnh Bắc Kạn; 26/10/2024 đi thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại tỉnh Hà Giang.

Từ ngày 18-20/10/2024, Đoàn công tác do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đi thăm, trao kinh phí hỗ trợ 15 hộ nông dân xây nhà mới (mỗi hộ 60.000.000đ) và thăm, động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân tại tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ nông dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 với số tiền hàng chục tỷ đồng.