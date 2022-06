Từ Hy Viên giản dị trong đám cưới với tình cũ

Theo Sina, ngày hôm qua, DJ Koo vừa tiết lộ hình ảnh đám cưới của anh và Từ Hy viên trên chương trình tạp kỹ You Quiz On The Block của đài tvN. Cùng đêm đó, người dẫn chương trình Từ Hy Đệ, em gái của Từ Hy Viên, cũng chia sẻ những hình ảnh về tiệc cưới của họ ở Đài Loan trên Instagram của cô.

Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào ngày 28/3, đám cưới sẽ diễn ra một cách đơn giản và ấm cúng. Nguyê nhân được cho là vì dịch Covid-19 có khả năng tái bùng phát tại Đài Loan. Theo nguồn tin của Sina, đám cưới sẽ chỉ gói gọn với 20 khách mời.

DJ Koo và Từ Hy Viên sắp làm đám cưới. (Ảnh: IT).

Váy cưới của Từ Hy Viên trong đám cưới lần hai là một chiếc váy đơn giản, hiện đại của thương hiệu Rachel Gilbert, có giá 1.200 USD và đi giày cao gót đến từ Sergio Rossi với giá 673 USD .

Trái ngược với lần đầu tiên làm lễ cưới, nữ diễn viên chỉ mặc bộ váy của nhãn hàng Ports 1961, có giá nhỉnh hơn 1.000 USD . Tổng chi phí cho váy áo của Từ Hy Viên chưa đến 5.000 USD . Trong khi đó, khi kết hôn với Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên chi khoảng 6 triệu NDT (hơn 850.000 USD ) cho đám cưới. Họ bao trọn 101 phòng khách sạn cao cấp để làm nơi nghỉ dưỡng cho khách mời.

Từ Hy Viên giản dị trong đám cưới

Từ Hy Viên đã đệ đơn ly dị Uông Tiểu Phi vào tháng 11/2021, kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm. Chưa đầy 4 tháng sau, vào 8/3, Từ Hy Viên gây sốc khi công bố đã kết hôn cùng nghệ sĩ Hàn Quốc DJ Koo - người cô hẹn hò 24 năm trước. Sau khi biết tin Từ Hy Viên ly hôn, DJ Koo đã tìm lại số liên lạc với tình cũ và cả hai trò chuyện thường xuyên thông qua mạng.

Từ Hy Viên từng gây bàn tán khi tiến tới hôn nhân chỉ sau 20 ngày quen biết, 4 lần hẹn hò với doanh nhân Uông Tiểu Phi hay nhận lời yêu Châu Du Dân chỉ sau 2 tháng kết thúc mối quan hệ với tài tử Lam Chính Long.