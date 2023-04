Tư lệnh Hải quân Ukraine bị Nga truy nã; Nga sửa đổi luật phản quốc

Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksii Neizhpapa. Ảnh IT

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS và RBK có tham khảo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết, Đô đốc Hải quân Ukraine bị buộc tội vắng mặt theo Điều 317 Bộ luật Hình sự Nga về tội "xâm phạm tính mạng của nhân viên thực thi pháp luật". Tass phân tích dựa trên luật pháp của Liên bang Nga, hành vi của ông Oleksii Neizhpapa có thể đối mặt với án tù chung thân.

Cùng lúc đó, Tòa án quận Khamovniki của Moscow nhận được đơn yêu cầu bắt giữ vắng mặt Neizhpapa.

Ông Oleksii Neizhpapa, 47 tuổi, quê ở Sevastopol, là Tư lệnh Lực lượng Hải quân Ukraine kể từ tháng 6/2020. Trước đó, ông là Phó Tư lệnh.

Vào tháng 4/2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phong quân hàm phó đô đốc cho Neizhpapa.

Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được trao tặng Huân chương Bogdan Khmelnytskyi cấp III.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn RT của Nga ngày 27/4 đưa tin, Nga đã sửa đổi luật phản quốc, theo đó, một dự luật được quốc hội thông qua cho phép những kẻ phạm tội bị nhốt suốt đời.

Người Nga bị kết tội phản quốc có thể bị kết án tù chung thân, theo một dự luật được Hội đồng Liên bang, thượng viện của quốc hội thông qua ngày 26/4.

Hình phạt hiện hành cho tội phản quốc là 12-20 năm tù và phạt tiền lên tới 500.000 rúp (6.100 USD).

Điều 275 của Bộ luật Hình sự Nga định nghĩa 'tội phản quốc' là hoạt động gián điệp, cung cấp bí mật nhà nước cho các quốc gia và tổ chức nước ngoài, "đào ngũ sang hàng ngũ của địch", cũng như hỗ trợ "một quốc gia nước ngoài, một tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài, hoặc đại diện của họ, những người có các hành động chống lại an ninh của Liên bang Nga".

Duma Quốc gia, hạ viện của quốc hội, đã thông qua dự luật vào tuần trước. Bước tiếp theo là tài liệu này cần được Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật.

Vasily Piskaryov, người đứng đầu ủy ban an ninh Duma Quốc gia, cho biết hồi đầu tháng rằng sự thay đổi này sẽ cho phép những kẻ phạm tội được gửi đến các nhà tù an ninh tối đa. "Duy trì an ninh của Nga là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi," nghị sĩ từ đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền viết trên Telegram.

Dự luật cũng tăng hình phạt tối đa từ 15 lên 20 năm đối với tội tấn công khủng bố và phá hoại trong trường hợp hành vi không dẫn đến chết người, đồng thời tăng hình phạt tối thiểu từ 5 lên 7 năm đối với tội tuyển dụng vào các hoạt động khủng bố và từ 10 lên 12 năm đối với tội hỗ trợ khủng bố.

Là thành viên của một nhóm khủng bố sẽ bị phạt 10-15 năm tù thay vì 5-10 năm như hiện nay.

Nga đã đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với một số hành vi phạm tội kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Năm ngoái, các hình phạt tối đa đã được nâng lên đối với hành vi đào ngũ, cướp bóc và không tuân theo mệnh lệnh của quân đội.