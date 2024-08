Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Malaysia.

Đoàn do Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia làm Trưởng đoàn và dự kiến sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 13 – 16/8.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman duyệt đội danh dự.

Chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động thiết thực triển khai nhận thức chung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Qua đây tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ chung giữa Việt Nam và Malaysia; vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm sau lễ đón, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua, hợp tác quân sự, quốc phòng song phương được hai bên coi trọng thúc đẩy, đạt kết quả thực chất, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Lễ đón Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia được tổ chức tại Hà Nội.

Khẳng định khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, tiềm năng và dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn rất lớn, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và các nội dung trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng.

Trong đó, sẽ tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và sớm thiết lập, triển khai cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, cơ chế tham vấn không quân, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác quân, binh chủng; đào tạo; công nghiệp quốc phòng

Đoàn đại biểu quân đội Việt Nam - Malaysia tiến hành hội đàm.

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội, là cơ hội để hai bên kịp thời thúc đẩy triển khai các lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Đại tướng Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman cho rằng các quốc gia càng cần phải chung tay hợp tác với nhau trong bối cảnh các thách thức toàn cầu đan xen, đa chiều như hiện nay.