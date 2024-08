An Giang: Bắt vụ vận chuyển cát nghi sử dụng giấy tờ giả và hóa đơn bất hợp pháp

Sáng 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa chuyển giao hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển cát chưa rõ nguồn gốc, nghi vấn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và làm giả tài liệu hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đến Công an huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Phạm Minh Tâm cùng phương tiện và tang vật. Ảnh: TIến Tầm

Trước đó, khoảng 19h ngày 11/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên sông Hậu, khi đến đoạn thuộc xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện phương tiện ghe sắt AG-23763, do Phạm Minh Tâm (SN 1991, trú huyện Chợ Mới) điều khiển, vận chuyển khoảng 90m3 cát nghi vấn không rõ nguồn gốc; chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng và không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT và BVMT) phương tiện theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, Tâm có xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), nhưng qua tra cứu Tổ công tác phát hiện hóa đơn trên không có trên hệ thống (nghi vấn hóa đơn bất hợp pháp). Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Sau đó, Lê Cao Thắng (chủ phương tiện AG 23763), đã xuất trình giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa trên là giả. Còn Tâm khai nhận: số cát trên được hút từ hầm cá tại khu vực Doi Lửa, thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vận chuyển về quận Thốt Nốt, Cần Thơ theo yêu cầu của Thắng. Trong quá trình vận chuyển cát, Thắng đã đưa cho Tâm hóa đơn trên để Tâm mang theo.

Phương tiện ghe sắt AG-21455 cùng tang vật bị tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 24/7, Tổ Công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kết hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Chợ Mới và Công an xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tiến hành kiểm tra phương tiện (ghe sắt) AG-21455 đang neo đậu trên nhánh sông Tiền thuộc thủy phận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, phương tiện trên có chở khoảng 30m3 cát do Lê Quang Điều (trú TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, Điều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số cát trên, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng cùng các giấy tờ khác của phương tiện theo quy định.

Làm việc với Tổ công tác, Điều khai nhận: ghe sắt trên được người khác thuê điều khiển đến thủy phận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, để nhận cát từ các ghe gỗ thì bị Tổ công tác kiểm tra. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.