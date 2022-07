Từ ngày mai (1/8): Xe không có ETC đi nhầm vào làn thu phí tự động có bị tước bằng lái?

Gọi điện thoại đến đường dây nóng, nhiều bạn đọc hỏi, từ 1/8 sẽ thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tất cả các tuyến cao tốc. Vậy xe không có ETC, đi nhầm vào làn thu phí tự động có bị tước bằng lái, mức phạt đối với các lỗi khi qua trạm thu phí ETC?