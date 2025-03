Từ những nhân sự hậu cần đến chuyên gia công nghệ, Viettel vinh danh các điển hình xuất sắc toàn cầu

Viettel’s Stars là sự kiện thường niên do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tổ chức, nhằm ghi nhận và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc toàn diện, thể hiện rõ nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, quyết tâm vượt khó, tạo ra giá trị đóng góp cho sứ mệnh "sáng tạo vì con người" của Viettel. Danh sách tập thể: 1. Trung tâm Quang điện tử - TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel: Lực lượng chủ chốt nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công sản phẩm khí tài công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của hệ thống vũ khí công nghệ cao. 2. Trung tâm C10 – Viện Hàng không Vũ trụ Viettel: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, nghiệm thu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao. 3. Trung tâm Cố định băng rộng – Tổng công ty (TCT) Viễn thông Viettel: Doanh thu dịch vụ lũy kế năm 2024 đạt 16.563 tỷ VNĐ, tăng trưởng 12% so với năm 2023, tương đương hơn 1.700 tỷ VNĐ. 4. Viettel Đắk Lắk – TCT Viễn thông Viettel: Doanh thu dịch vụ ước tính đạt 1.086 tỷ VNĐ, đầu tàu trong các chi nhánh Viettel ở khu vực Tây Nguyên. Giữ vững thị phần số 1 về di động tại địa bàn. 5. Ban Quản lý dự án hạ tầng viễn thông – TCT Mạng lưới Viettel: Hoàn thành triển khai mạng 5G thần tốc, lắp đặt và phát sóng hơn 5.000 trạm 5G trong 1,5 tháng; góp phần đưa Viettel vào top 5% nhà mạng hiện đại nhất thế giới. 6. Công ty M-Mola, Movitel – TCT Đầu tư Quốc tế Viettel: Vươn lên vị trí số 1 cả về doanh thu và thị phần dịch vụ ví điện tử tại Mozambique với sản phẩm E-Mola. Tổng doanh thu E-Mola năm 2024 đạt 80,1 triệu USD, tăng trưởng 88% so với năm 2023. 7. Trung tâm Phân tích dữ liệu – TCT Dịch vụ số Viettel: Phát triển và vận hành 15 use case ứng dụng AI vào mọi mặt hoạt động, thực hiện chiến lược quan trọng của TCT là trở thành công ty công nghệ tài chính số, lấy công nghệ làm thế mạnh cạnh tranh mới. 8. Trung tâm An toàn thông tin – Công ty An ninh mạng Viettel: Nhóm nhân sự chủ chốt giành chức vô địch 2 năm liên tiếp cuộc thi bảo mật Pwn2Own. Triển khai nhiều dịch vụ bảo mật, an toàn thông tin trong và ngoài nước cho các khách hàng lớn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính… 9. Chi nhánh Bưu chính Viettel Bến Tre – TCT Bưu chính Viettel: Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 81,6% so với năm 2023. Doanh thu đạt 71,8 tỷ VNĐ, đạt 132% kế hoạch năm, dẫn đầu thị phần số 1 tại địa bàn. 10. Ban Đầu tư Xây dựng – Khối Cơ quan Tập đoàn: Đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Tập đoàn. Điều hành, triển khai quyết liệt nhiều dự án quan trọng, trong đó là dự án mua sắm các thiết bị, đầu tư hạ tầng 5G trên cả nước. Danh sách cá nhân: 1. Anh Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Quang điện tử, TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 564,3 tỷ đồng; hoàn thành nghiên cứu 02 dòng sản phẩm mới. 2. Anh Nguyễn Đình Tỉnh – Trưởng phòng K3.5, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu, thiết kế, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm công nghệ cao. 3. Chị Lê Thị Cẩm Vân – Nhân viên Di động khách hàng cá nhân, Trung tâm Di động, TCT Viễn thông Viettel: Triển khai chính sách chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G, trực tiếp tháo gỡ các thắc mắc, góp phần chuyển đổi thành công 8,4 triệu thuê bao, hoàn thành 160% kế hoạch được giao. 4. Anh William Ladouceur – Đội trưởng đội kỹ số 3, Công ty Natcom, TCT Đầu tư Quốc tế Viettel: Phụ trách địa bàn phức tạp, nguy hiểm nhất tại Haiti; trực tiếp triển khai và thông tuyến cáp, khôi phục các trạm BTS tại khu vực giao tranh, góp phần mang lại doanh thu 3 triệu USD/năm cho Natcom. 5. Anh Diệp Văn Trung – Phó TGĐ Khách hàng Doanh nghiệp, Công ty Viettel Peru: Dẫn dắt trung tâm khách hàng doanh nghiệp hoàn thành 158% kế hoạch năm, tăng trưởng 87% so với năm 2023. Đặc biệt, ký kết hợp đồng trị giá 72 triệu USD với Cảnh sát Quốc gia Peru. 6. Anh Nguyễn Thanh Tùng – Nhân viên Kỹ thuật nhà trạm, TCT Công trình Viettel: Hoàn thành 100% KPI về các chỉ số kĩ thuật, quản lý 33 trạm nằm trên địa bàn 8 phường, xã. Xếp thứ nhất cả nước về quản lý nhà trạm của Viettel. 7. Chị Vũ Thị Hạnh – Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo, Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel: Chủ nhiệm nhiều đề tài về trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính được nghiệm thu, xếp loại Tốt, Xuất sắc. Đạt giải Nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24. 8. Anh Đặng Việt Tiệp – Chuyên viên Kinh doanh, TCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel: Hoàn thành xuất sắc triển khai nền tảng xây dựng dữ liệu ngành cho các ngân hàng lớn, đem về doanh số 86 tỷ VNĐ, hoàn thành 172% kế hoạch năm. 9. Chị Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Siêu thị Phú Thọ 21, Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel: Điều hành siêu thị có doanh thu lớn nhất hệ thống, đạt doanh thu 78,2 tỷ VNĐ, hoàn thành 118% kế hoạch; lợi nhuận đạt 3,8 tỷ VNĐ. 10. Anh Huỳnh Thanh Tuyền – Đội trưởng Đội xe, Chi nhánh Công trình Viettel Đồng Tháp, TCT Công trình Viettel: Số km phục vụ an toàn tuyệt đối trong năm 2024 là 38.945 km; trực tiếp tham gia cùng nhân viên kỹ thuật khắc phục hậu quả bão Yagi tại Hải Phòng, đóng góp tăng trưởng doanh thu cho đơn vị bằng phương thức bán hàng lan tỏa, giới thiệu khách hàng.