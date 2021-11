Tu sĩ hoàn tục được giữ tài sản không?

Thủ tục tu sĩ hoàn tục như thế nào?

Như Dân Việt thông tin, ngày 8/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ban hành quyết định "cho hoàn tục và cho thôi tất cả chức vụ trong GHPGVN" đối với tu sĩ Thích Đồng Huệ - thế danh Nguyễn Ngọc Triệu.



Trong đơn gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN, tu sĩ Thích Đồng Huệ cho biết vì "mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe không tốt", xin phép Giáo hội được hoàn tục.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Triệu cùng 5 bị can khác.

Các bị can bị điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị cáo buộc đã nhận tiền của Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) - người vừa bị khởi tố điều tra trong vụ án nói trên, với mục đích "lo lót" cho Quân không bị xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu (cựu tu sĩ Thích Đồng Huệ) đã có đơn xin hoàn tục trước khi bị bắt vì liên quan đến vụ "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trao đổi với Dân Việt về sự việc Thượng tọa Thích Đồng Huệ - cựu Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Thanh Huân - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng GHPGVN bày tỏ: "Sự việc của Thượng tọa Thích Đồng Huệ rất đáng tiếc. Thầy là một người tài ba và năng động nhưng có lẽ do những yếu tố khách quan, chủ quan tạo nên mà thầy ấy tham gia vào sự việc".

Nói về thủ tục hoàn tục của tu sĩ, Thượng tọa Thích Thanh Huân cho biết: "Khi một người không tiếp tục tu hành, bản thân sẽ có thông báo không tu nữa. Nói nôm na như một người đang ở nhà nhưng giờ đi ở nơi khác thì gia đình thông báo với nhau là thành viên đấy không còn ở trong nhà của mình nữa.

Trường hợp người đi tu, phía bên chủ quản ngành dọc sẽ thông báo rộng rãi cho các sư, mọi người dân được biết người đó không còn tu. Thủ tục chỉ là thông báo thôi".

Theo Thượng tọa, tu sĩ đó liên quan đến đâu thì sẽ thông báo đến đấy. Đầu tiên sẽ phải thông báo đến anh em huynh đệ trong sơn môn pháp phái.

Sau đó là giáo hội, giáo hội cấp địa phương như huyện, tỉnh, Trung ương tùy theo mỗi người. Nếu người đó ở cấp trung ương thì phải thông báo cho giáo hội cấp Trung ương.

Thượng toạ Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương, Phó Chánh Văn phòng TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nói về tài sản của tu sĩ, Phó Chánh văn phòng GHPGVN phân tích: "Đối với tất cả người đi tu, người của Giáo hội, tài sản của chùa nên nếu như người đó mất đi hay không tu nữa thì tài sản đó cũng của chùa đó. Nhà sư làm gì có tài sản riêng gì đâu.

Người ta vẫn nói, mỗi một người đi tu, không chỉ là tu sĩ Phật giáo mà là tu sĩ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều là mình cống hiến, đi theo lý tưởng và con đường ấy.

Mình tham gia sinh hoạt tu tập ở chùa thì chùa là ngôi nhà chung của mình chứ ngôi chùa ấy không phải là tài sản riêng. Có thể nay mình ở chùa này, mai mình ở chùa khác, ngôi chùa khác lại là nhà của mình.

Người xuất gia, người đi tu nói đúng ra là tinh thần chỉ có cơm ăn áo mặc, mình nương ở đó thôi. Theo truyền thống này xưa là chỉ có cái y (pháp phục - bộ quần áo) và bát thôi".

Đại đức cho biết, trong quá trình tu tập, tu sĩ ở nơi nào tài sản là chung của ngôi chùa đó, song tu sĩ vẫn được sử dụng riêng cho cá nhân như những đồ dùng cá nhân.

"Ví dụ như có ai cho điện thoại thì mình dùng cái điện thoại, đó là tài sản cá nhân nhưng mình cũng có quyền nhượng lại nó.

Đối với các thầy không ai dùng thái quá chẳng hạn như không ai dùng đến 3-4 cái điện thoại.

Những đồ dùng gì thuộc phương tiện cá nhân, đi lại như xe ô tô, xe máy, … là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Tất cả các phương tiện sinh hoạt đó đều có cái chung và có một phần cái riêng, không phải cái riêng nó át đi cái chung".

Hoàn tục được giữ tài sản không?

Trao đổi với Dân Việt về quy định về người đi tu hoàn tục có được giữ tài sản không, luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại Điều 105 Bộ Luật Dân sự, "tài sản được hiểu là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai".

Điều 56 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: "Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức; quyên góp, tặng cho của tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật".

Luật sư phân tích, tài sản chung của giáo hội là các tài sản đứng tên tổ chức như: Đền thờ, miếu mạo mang tính chất cộng đồng, thường gắn với công trình văn hóa, sở hữu toàn dân… những tài sản này phải trả lại cho cộng đồng.

Trong trường hợp có tài sản riêng thì tu sĩ khi hoàn tục có quyền được giữ.

Hiện nay, chưa có quy phạm pháp luật cụ thể nào quy định về việc sử dụng chi phí công đức, cung tiến,... dùng vào việc riêng bao nhiêu, chung bao nhiêu.

Vì vậy, đối với người tu hành có đức đạo sẽ dùng chi phí công đức đó phục vụ tôn giáo chung. Bên cạnh đó nhiều đối tượng lợi dụng tôn giáo, từ thiện, nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gây thất thoát.

Song vì chưa có quy phạm pháp luật nên người thực hiện không có dấu hiệu phạm tội, lạm dụng tín nhiệm hay trách nhiệm của cơ sở tôn giáo này cũng chưa được làm rõ.