Từ trẻ mồ côi thành chủ vườn mai kiểng lớn nhất nhì Sài Gòn

Nghị lực của cậu bé mồ côi nghèo

Ít ai biết, toàn bộ cây kiểng trong sân vườn đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh đều được tư vấn và cung cấp bởi một nhà vườn mà ông chủ chỉ mới ngoài 20 tuổi. Năm đó, Ngô Minh Phong, sinh năm 1990, ở tuổi 28, đã sở hữu một vườn kiểng rộng hơn 4.000m2 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ông chủ trẻ vườn mai xuất thân từ trẻ mồ côi. Ảnh: C.M

Vườn kiểng của anh là nơi thường xuyên lui tới của giới đại gia và giới nghệ sĩ phía Nam. Với gần 2.000 gốc mai, hơn 100 gốc sứ và hàng trăm gốc lan gió – những loại hoa kiểng có giá trị cao , luôn được giới sành chơi săn đón, Phong trở thành “triệu phú” ở tuổi còn rất trẻ dù có xuất thân vô cùng khó khăn.

Phong sinh ra trong một gia đình thuần nông có ba anh chị em tại Long An. Mẹ mất sớm, đến năm 12 tuổi thì cha cũng qua đời do bệnh tật. Cũng trong năm đó, Phong một mình bắt xe từ TP.Hồ Chí Minh lên Long An, làm thuê, làm mướn kiếm cơm sống qua ngày. Có thời gian, Phong sống trong cô nhi viện, đam mê ngắm và chăm cây cảnh, sau đó ra ngoài xin đi làm thuê cho các vườn kiểng.

"Công việc đầu tiên của tôi tại các vườn kiểng khi đó chỉ là nhặt lá cây. Thù lao được trả bằng cơm ăn ngày hai bữa, với tôi thế là quá hạnh phúc rồi" - ông chủ trẻ nhớ lại.

Vườn mai của Ngô Minh Phong.

Gần 5 năm làm thuê tại các vườn kiểng, Phong học lỏm được nhiều kỹ thuật nhân giống, chọn giống, chăm sóc cây... cũng như các mối nhập cây gốc hay cách giao thiệp để mua được những cây gốc đẹp về trồng thành chậu kiểng để bán.

"16 tuổi, dành dụm được ít vốn, tôi tách ra đi buôn cây. Tôi chạy xe máy khắp các tỉnh Nam Bộ, ở đâu có cây đẹp là mua gốc rồi về bán lại cho các nhà vườn. Sau đó, tôi thuê mặt bằng mở một, rồi hai cửa hàng buôn bán cây cảnh. Niềm đam mê cây trong tôi lớn dần từ những ngày đó. Mê cây, tôi luôn ôm ấp giấc mơ có đất, tự tay trồng và tạo nên những tuyệt tác từ cây cảnh" - Phong kể về quá trình vào nghề của mình.

Sau gần 10 năm lăn lộn khắp Nam Bộ buôn bán cây cảnh, năm 24 tuổi, dành dụm được ít vốn, kết hợp với một số tiền được người tốt cho vay mượn, Phong quyết định thuê đất mở trang trại. Ban đầu, anh trồng sứ và các loại cây cảnh phổ thông dùng để trang trí các công trình công cộng.

Ngoài trồng mai kiểng, Phong còn trồng lan.

"Trước khi bắt tay dựng trang trại, tôi đã phát nguyện sẽ ăn chay 5 năm, cạo trọc đầu suốt đời để cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ mình trong suốt những năm qua, cho tôi có được ngày hôm nay" - Phong kể.

Dường như tâm nguyện của anh được linh ứng, Phong liên tiếp trúng liền mấy vụ sứ. Anh cung cấp hàng trăm chậu sứ cảnh được uốn tỉa cẩn thận cho các đền thờ, công trình công cộng trong 3 năm đầu khởi nghiệp.

Ông chủ trẻ xuống tóc để cảm ơn ân nhân giúp đỡ mình có được ngày hôm nay.

Thành công ban đầu này mang lại cho Phong nguồn lợi nhuận kha khá. Anh tiếp tục xoay vòng vốn bằng cách đầu tư trồng mai cảnh. Bước đầu tư táo bạo này mang lại cho Phong lợi nhuận khổng lồ.

Do trước đó đã sưu tầm được nhiều gốc mai cổ thụ, cộng thêm mối quan hệ gây dựng trong gần 20 năm, Phong sở hữu trong tay nhiều gốc mai độc đáo, khiến dân sành chơi khao khát có được mỗi dịp Tết về.

Phong làm tất cả để giúp các bé mồ côi

Trong 150 gốc mai đang được chăm sóc tại trang trại của Phong, gốc lâu năm nhất có tuổi đời tới 70 năm, gốc mới nhất cũng 10 năm. Qua hơn ba năm kinh doanh mai cảnh, Phong tạo dựng được hệ thống khách hàng quen thuộc, "có máu mặt" nên không còn khó khăn cho việc tìm đầu ra. Lợi nhuận có được, anh đầu tư mua đất, tiếp tục mở rộng trang trại với quy mô lớn hơn, kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Làm tất cả chỉ vì đam mê và giúp các bé mồ côi có mái ấm

Ở tuổi 32, độc thân, có trong tay hàng tỷ đồng cùng khối tài sản hiện vật lớn nhưng Phong sống rất giản dị. Anh ăn chay mỗi ngày, ở trong một ngôi nhà dựng tạm bằng mái tôn, không có nhu cầu gì ngoài việc được chăm sóc và chứng kiến vườn cây của mình đẹp lên mỗi ngày, chứng kiến sự thỏa mãn, hài lòng trên gương mặt khách mỗi khi gặp một cây ưng ý.

"Cuộc đời quăng quật tôi nhưng cũng ban phát cho tôi quá nhiều. Trải qua tất cả điều đó, tôi thấy tiền bạc, của cải cũng là phù du, có đấy rồi mất ngay đấy. Tôi chỉ sợ một ngày mình hết mê cây thì cuộc sống này còn gì đáng để sống nữa", Phong chia sẻ.

Ước mơ của Phong là tạo điều kiện cho những em bé mồ côi như mình có một nghề và thu nhập ổn định, quan trọng là tạo cảm hứng cho mỗi em có đam mê, theo đuổi đam mê vì "đam mê sẽ mang lại thành công - nếu kiên trì theo đuổi".

Hiện trong trang trại của mình, Phong thuê 7 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 7 triệu -10 triệu/nhân công/tháng. Tết là dịp cao điểm để đưa những cây mai ra thị trường nên Phong phải huy động thêm nhân công với mức thù lao cao hơn ngày thường.