Từ vụ thanh niên đạp xe người va chạm giao thông khiến 2 người tử vong, xử lý thế nào?

Hành vi của người gây ra vụ việc thể hiện sự côn đồ

Nêu quan điểm về vụ việc thanh niên đạp xe người va chạm giao thông khiến 2 nạn nhân tử vong, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là một vụ việc đáng tiếc, gây hậu quả đau lòng, nhất là khi nạn nhân tử vong là một cháu bé trai 13 tuổi.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vụ va chạm xảy ra như thế nào, ai là người có lỗi, làm rõ hành vi đạp vào chiếc xe đang chở bé trai như thế nào, vị trí hai nạn nhân tử vong ra sao và hậu quả của sự việc. Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong.

Thêm nữa, theo như thông tin ban đầu, Huy đã sử dụng rượu bia khi lái xe, cũng có thể chính điều này đã dẫn tới vụ va chạm giao thông

"Chúng ta đều biết việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia là một hành vi nguy hiểm, là một trong những yếu tố có thể gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, theo Luật giao thông đường bộ thì việc sử dụng rượu, bia khi lái xe là vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời xử lý nghiêm đối với người gây ra vụ việc", luật sư Tùng nói.

Luật sư Tùng cho biết thêm, điều đáng nói ở đây là hành vi thể hiện sự côn đồ của Huy khi truy đuổi người thanh niên sau va chạm giao thông với mình và gây ra tai nạn dẫn đến tử vong cho lái xe và cháu bé đi cùng.

Mặc dù Huy giải thích là do mình say và không cố ý nhưng pháp luật không loại trừ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội do say rượu hoặc do dùng chất kích thích mạnh khác.

Bởi vì trước đó Huy là người có năng lực trách nhiệm hình sự và khi Huy uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích là tự Huy đặt mình vào tình trạng "say" nên Huy có lỗi.

Đối tượng gây ra vụ án có thể đối mặt với án tử hình

Theo luật sư Tùng, trong vụ việc này, lỗi của Huy được xác định là lỗi cố ý gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, do đó Huy có thể sẽ bị khởi tố về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015, với tình tiết tăng nặng là "giết 02 người trở lên", "giết người dưới 16 tuổi", "có tính chất côn đồ".

Như vậy, nếu như bị khởi tố về tội giết người thì Huy có thể sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, Huy phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong vụ việc theo Điều 591 Bộ Luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm:

Chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại…và các thiệt khác luật định.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc thanh niên đạp xe người va chạm giao thông khiến 2 nạn nhân tử vong, bạn đọc Thành Chung ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh cho hay, vụ việc này sẽ là bài học cho những thanh niên bồng bột, nông nổi, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác.



Chỉ vì lý do nhỏ sau va chạm giao thông mà đã tước đoạt tính mạng của người khác khiến bản thân phải rơi vào vòng lao lý, có thể sẽ ngồi tù suốt đời hoặc bị tử hình.

"Hành vi thiếu kiểm chế cảm xúc bản thân, nhận thức về pháp luật hạn chế, đạo đức thấp kém có thể gây nguy hại đến những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự và gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Để giảm thiểu những vụ án như thế này thì cần tăng cường công tác giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng người khác, tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Đồng thời kiên quyết xử lý với các đối tượng có hành vi côn đồ khi tham gia giao thông", bạn đọc Thành Chung chia sẻ.