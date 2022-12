Từ vụ trộm đâm liên tiếp 12 nhát dao vào chủ nhà, Công an cảnh báo "nóng"

Công an TP.Hà Nội cho biết, trong thời điểm cuối năm, nhất là gần Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng, có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân (không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tum... cả ban ngày, lẫn ban đêm) đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị. Khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt để bỏ trốn. Nhiều vụ việc, các đối tượng đã gây thương vong cho chủ nhà.

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 18/11/2022, đối tượng Nguyễn Minh Vui (SN 1996, xóm Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), lợi dụng cửa ban công tầng 2 nhà anh N.V.Q (SN 1985, P.Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) không khóa, Vui đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản thì bị anh N.Đ.M (SN: 2002, cháu họ anh Q) phát hiện hô hoán.

Nguyễn Minh Vui đã đột nhập nhà người dân để trộm cắp, khi bị phát hiện thì manh động đâm trọng thương chủ nhà. Ảnh: CACC

Hình ảnh Nguyễn Minh Vui chụp từ camera. Sau khi gây án, biết đang bị lực lượng công an truy lùng ráo riết, khoảng 11h30 ngày 22/11

Ngay lập tức, Vui lao đến, dùng dao mang theo, đâm liên tiếp 12 nhát vào người, cổ, ngực, cằm anh M để bỏ trốn, làm anh M bị thương nặng.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp nói chung, trộm đột nhập nói riêng, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chú ý quy luật hoạt động của loại tội phạm này.

Theo đó, khi đột nhập nhà dân, các đối tượng thường lợi dụng các gia đình vắng nhà vào các ngày nghỉ cuối tuần, đi về quê, nghỉ lễ đi chơi xa.

Thậm chí có vụ đối tượng hoạt động liều lĩnh và manh động, đột nhập vào các gia đình để trộm cắp tài sản khi vẫn có người trong gia đình đang ở nhà sinh hoạt tại tầng dưới thì đột nhập vào các tầng trên, dùng công cụ phá khóa cửa ra vào, cửa sổ, cửa tum để đột nhập vào cậy phá tủ, két sắt trộm cắp tài sản.

Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm các gia đình đang sinh hoạt tại tầng dưới để tìm cách trèo tường đột nhập lên tầng trên trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Để phòng trộm đột nhập vào nhà, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân nên thực hiện một số biện pháp như: Kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua; kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ; sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Đồng thời, người dân nên cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ; không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm; lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

Người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt đối tượng phạm tội giao cho lực lượng công an khi phát hiện.

Đồng thời, người dân cần giữ mối liên kết chặt chẽ với công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời.