"Dắt lưng" 4 tiền án, gã trai ở Nam Định vừa ra tù lại trèo tường trộm cắp

Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Nghĩa (sinh năm 1999, thường trú tại thôn Đệ Nhì, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, 23 tuổi nhưng Nguyễn Thế Nghĩa đã có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" với tổng hình phạt 63 tháng tù giam.

Nguyễn Thế Nghĩa đã có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", nhưng ra tù gã lại tìm cách đi trộm cắp tiếp mà không hoàn lương. Ảnh: CACC

Trong đó, năm 2016, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Thế Nghĩa đã phạm tội trộm cắp tài sản, Tòa án nhân dân TP.Nam Định xử phạt 18 tháng tù giam. Sau mỗi lần mãn hạn tù, Nguyễn Thế Nghĩa không tìm công việc ổn định mà tiếp tục trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài cá nhân.

2 giờ sáng 26/10/2022, Nguyễn Thế Nghĩa trèo tường, đột nhập qua cửa ban công vào nhà số 98 Trần Thừa, phường Lộc Vượng, TP.Nam Định. Lục tìm ở 2 tầng nhà, Nghĩa trộm được 2 điện thoại di động và một số trang sức bằng vàng, bằng bạc gồm 2 đôi bông tai, 1 nhẫn, 1 dây chuyền.

Sau khi nhận tin trình báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Nam Định đã huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Ngày 10/11/2022, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Nam Định đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Thế Nghĩa và tổ chức bắt giữ. Qua đấu tranh, Nguyễn Thế Nghĩa còn khai nhận thêm một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Nam Định.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Nam Định đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.