Tuần qua bầu Chủ tịch nước và điều động, phân công nhiều nhân sự lãnh đạo cấp cao

Đại tướng Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước

Ngày 21/10, tại ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 8, với 440/440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thường trực Ban Bí thư - Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch nước Lương Cường là người kế nhiệm chức vụ này của Tổng Bí thư Tô Lâm.



Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ngay sau lễ tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu nhậm chức.

Thăng hàm 2 Đại tướng công an, quân đội

Chiều 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm lên Thượng tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng các lãnh đạo công an và quân đội được thăng quân hàm. Ảnh: TTXVN



Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ba cá nhân được thăng cấp bậc hàm đều là sĩ quan ưu tú, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng quân đội, công an; đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ba cá nhân được thăng cấp hàm phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, công an anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư



Ngày 25/10, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, người được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở Trung ương và địa phương...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Trần Cẩm Tú nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cùng Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công việc hằng ngày của Đảng; chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc; chỉ đạo, phối hợp hoạt động của bộ máy Đảng ở Trung ương, bảo đảm sự hoạt động nhịp nhàng, thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính trị.



Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Cũng trong ngày 25/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, phân công Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tân Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh



Ngày 26/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y điều động ông Vũ Đại Thắng (Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: TTXVN

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975 tại Hà Nội, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản), Cao cấp Lý luận chính trị.

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương



Chiều 26/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, điều động, phân công, bổ nhiệm ông Thái Thanh Quý giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Thái Thanh Quý giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: PV



Tân Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Ông Quý là cán bộ trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Nghệ An như: Bí thư Đoàn các cơ quan Dân chính Đảng; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.