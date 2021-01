Tùng Dương áp đảo đề cử tại giải thưởng Cống hiến 2021

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM 1. Dương Cầm (Giám đốc âm nhạc Chuỗi chương trình Bandland) 2. Hoàng Touliver (Giám đốc Âm nhạc chuỗi chương trình Rap Việt) 3. Huy Tuấn (Giám đốc Âm nhạc chuỗi chương trình Music Home) 4. Hứa Kim Tuyền - TDK (Ê-kíp sản xuất của album và MV của Amee) 5. Nguyễn Hữu Vượng - Lưu Quang Minh (Ê-kíp sản xuất album 'Human' của Tùng Dương) II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM 1. Cứ chill thôi (Chillies ft Suni Hạ Linh & Rhymastic) 2. Đi về nhà (Đen, JustaTee) 3. Em không sai chúng ta sai (Erik) 4. Kẻ cắp gặp bà già (Hoàng Thùy Linh) 5. OK (BINZ) 6. Yêu thì yêu không yêu thì yêu (Amee) III. BÀI HÁT CỦA NĂM 1. Cơn mưa tháng 5 (Tùng Dương, Trần Lập) 2. Hoa nở không màu (Hoài Lâm) 3. OK (BINZ) 4. Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở (Nguyên Hà) 5. 2 phút hơn (Pháo) IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM 1. Dế Choắt (quán quân Rap Việt) 2. ICD (quán quân King of Rap) 3. Trần Duy Khang (ban nhạc Chillies) 4. Pháo (rapper, tác giả '2 phút hơn') V. ALBUM CỦA NĂM 1. Dreamee (Amee) 2. Hôm qua, hôm nay và sau này (Nguyên Hà) 3. Human (Tùng Dương) 4. Khánh Linh’s Journey (Khánh Linh) 5. Nơi gặp gỡ tình yêu (Thanh Lam) 6. Yesteryear (Phùng Khánh Linh) VI. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM 1. Con đường không tên (Ban nhạc Bức Tường) 2. Con người (Tùng Dương) 3. Đường chúng ta đi (Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn) 4. Khúc hát phiêu ly (Đêm nhạc Phó Đức Phương) 5. Rock Symphony (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) 6. Vy - Live concert (NSƯT Hồng Vy) VII. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM 1. Bandland 2. King of Rap 3. Music Home 4. Rap Việt VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM 1. Nguyễn Minh Cường (sáng tác 1 album CD, 2 album online, nhiều bài được các ca sĩ làm MV) 2. Phùng Khánh Linh (sáng tác album 'Yesteryear') 3. Sa Huỳnh - Bùi Caroon (sáng tác album 'Human' của Tùng Dương) 4. Võ Thiện Thanh (sáng tác album 'Khánh Linh’s Journey') 5. Hứa Kim Tuyền (sáng tác album 'Dreamee' và MV của Amee) IX. CA SĨ CỦA NĂM 1. Amee 2. Tùng Dương 3. Nguyên Hà 4. Thanh Lam 5. Khánh Linh