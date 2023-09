Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng úy ở Bình Thuận Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng úy- cảnh sát hình sự ở Bình Thuận

Ngày 26/9, nguồn tin Dân Việt cho biết, Đại tá Trần Văn Mười- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Lê Hữu Tùng (SN1992) công tác tại Đội CSHS Công an huyện Đức Linh.