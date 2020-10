Tuổi 51, Thanh Lam hạnh phúc bên bạn trai bác sĩ được Hoa hậu Giáng My nói điều bất ngờ.

Mới đây, Thanh Lam thu hút sự quan tâm từ dân mạng khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bác sĩ Tiến Hùng trong chuyến du lịch chung. Đi kèm với những bức ảnh này, Thanh Lam viết: "Đi với người trung thực - Bạn luôn nhận được sự uy tín. Đi với người hòa nhã – Bạn học được cách kiềm chế bản thân. Đi với người có khiếu hài hước – Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì.

Đi với người tinh tuệ – Bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu. Đi với người chu toàn – Bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp. Đi với người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi. Đi với thành công – Ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ".

Trong ảnh, cặp đôi diện đồ giản dị, hạnh phúc bên nhau và nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía dân mạng.

Nhiều người khen ngợi Thanh Lam ngày càng trẻ trung hơn sau khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai bác sĩ.

Hoa hậu Giáng My hài hước gọi bạn trai Thanh Lam là "chú" khiến dân mạng phấn khích.

Đáng chú ý bên dưới bài viết và loạt ảnh của Thanh Lam, Hoa hậu Giáng My để lại bình luận khiến dân mạng phấn khích. "Hai chú cháu đi chơi vui thế. Chú bạn đấy à? Trông phúc hậu phết", Giáng My viết liền nhận phản ứng bất ngờ từ nữ ca sĩ và bạn trai. Trong khi Thanh Lam khoe khéo người "chú phúc hậu" hát hay thì bác sĩ Tiến Hùng nhắn Hoa hậu Giáng My rằng: "Hôm nọ hai người vào quán phở cô chủ quán trẻ hỏi: "Cô và anh ăn loại nào?" - Thanh Lam giận không ăn được nữa".

Bạn trai bác sĩ của Thanh Lam được lòng người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai, hài hước.

Trước đó, Thanh Lam hé lộ chuyện cô gặp gỡ bạn trai trong lần đến bệnh viện của anh mổ mắt. Cụ thể, "mối tình sét đánh" của Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng chỉ mới bắt đầu cách đây vài tháng. Cả hai người quen nhau đúng đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Nhân lúc dịch bệnh không có show diễn, Thanh Lam tới chỗ bạn trai mổ mắt và bén duyên trong một lần tái khám khi cô không thể gọi xe về nhà.

Thanh Lam chia sẻ, bạn trai mới chính là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống, nguồn cảm hứng cho âm nhạc của cô. Chuyện tình cảm hạnh phúc cũng khiến Thanh Lam như trẻ ra, cả về ngoại hình và tâm hồn. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân thay đổi nghe nhạc trẻ nhiều hơn vì sở thích của bạn trai.

Clip: Thanh Lam hát cùng bạn trai bác sĩ ngọt ngào "đốn tim" khán giả.