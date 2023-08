Những chiếc F-16 của Romania trong nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát Phòng không NATO vào ngày 4 tháng 7. Getty Images

F-16 được Kiev kỳ vọng sẽ là bước đột phá cho lực lượng không quân của Ukraine, nhưng bất kỳ ai mong đợi chúng bắt đầu hạ gục các hệ thống phòng không hàng đầu của Nga ngay khi tham chiến có thể sẽ thất vọng, tướng không quân hàng đầu của Mỹ ở châu Âu cảnh báo.



Tướng James Hecker, chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ tại Châu Âu, cho biết trong một sự kiện của Nhóm Nhà văn Quốc phòng, những chiếc MiG-29 của Ukraine "rất có năng lực", nhưng những chiếc F-16 sẽ phù hợp hơn với những vũ khí do phương Tây sản xuất mà Ukraine đã nhận được, giống như tên lửa săn radar mà Mỹ bắt đầu cung cấp cách đây một năm.



"Vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho họ phải được điều chỉnh để phù hợp với MIG-29 hoặc Su-27 hoặc thứ gì đó tương tự", tướng Hecker nói và cho biết thêm rằng F-16 "đã tương thích được" với những vũ khí đó, "vì vậy sẽ giúp ích và cung cấp cho họ một khả năng bổ sung".

Các quan chức Ukraine đã nhiều lần yêu cầu mua F-16 , lập luận rằng chúng sẽ mang lại lợi thế chống lại lực lượng không quân lớn hơn và tiên tiến hơn của Nga. Cả tướng Hecker và các quan chức khác của Mỹ đã nói rằng, những chiếc F-16 sẽ có ít tác dụng đối với Ukraine ở thời điểm này, phần lớn là do cả Moscow và Kiev đều triển khai nhiều loại vũ khí phòng không, điều này đã ngăn cản một trong hai bên giành được ưu thế trên không.

"Đừng vội hi vọng F-16 sẽ đột nhiên hạ gục SA-21 (mã danh của NATO gọi hệ thống S-400 của Nga)", tướng Hecker nói hôm 18/8. Trong khi F-16 sẽ cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí đó tốt hơn, tướng Hecker cho biết quân đội Nga sẽ tiếp tục thích nghi và điều chỉnh với điều kiện chiến đấu mới.

Ông Hecker nói với các phóng viên rằng: "Các lực lượng Nga đang ở ngoài tầm bắn của các tên lửa mà Ukraine đang sử dụng, và sau đó bất cứ khi nào chúng tôi cung cấp cho họ một khả năng mới, chúng tôi có thể tấn công một trong những sở chỉ huy của Nga và người Nga sẽ nhận ra những bước tiến mới này. Ví dụ họ nhận thấy tên lửa Ukraine đã có thể di chuyển 20 dặm so với 15 dặm như trước và sau đó chúng tôi thấy họ thích nghi và họ di chuyển tất cả các sở chỉ huy của mình ở mốc 25 dặm".

Người Nga có thể sẽ phản ứng tương tự với những chiếc F-16 của Ukraine và Kiev sẽ không thể có đủ F-16 để dùng trên tất cả các mặt trận vì một số chúng sẽ bị tên lửa đất đối không của Nga bắn hạ.

Máy bay F-16 của Bồ Đào Nha và Romania tại căn cứ không quân Siauliai ở Litva trong cuộc tập trận của NATO vào ngày 4 tháng 7. Getty Images

Đào tạo phi công Ukraine

Các quan chức Hà Lan lần đầu tiên tuyên bố trong tuần này rằng Mỹ cuối cùng đã phê duyệt việc chuyển giao F-16 cho Ukraine, cho phép tiến hành đào tạo phi công.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết: "Tôi hoan nghênh quyết định của Mỹ dọn đường cho việc chuyển giao máy bay phản lực F-16 cho Ukraine. Điều đó cho phép chúng tôi tiếp tục đào tạo các phi công Ukraine. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác châu Âu để quyết định các bước tiếp theo".

Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cũng đã cảm ơn Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì sự hợp tác và cho biết sự chấp thuận này "đánh dấu một cột mốc quan trọng để Ukraine bảo vệ người dân và đất nước của mình".

Hà Lan là một trong số các quốc gia NATO đã cam kết vào tháng 7 sẽ đào tạo các phi công của Kiev lái máy bay F-16. Các quan chức Ukraine cho biết vào thời điểm đó, việc đào tạo sẽ bắt đầu sớm. Mặc dù thời gian biểu có phần chưa rõ ràng, nhưng Đan Mạch - một trong 11 quốc gia trong liên minh - đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu đào tạo phi công vào cuối tháng này.

"Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực huấn luyện phối hợp với liên minh và sẵn sàng tổ chức huấn luyện cho các phi công Ukraine ở Mỹ nếu khả năng huấn luyện đạt được ở châu Âu", thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết trong một tuyên bố với Insider.

Trong khi đó tướng Hecker ngày 18/8 cho biết rằng việc đào tạo đã bắt đầu với "các phi công trẻ hầu như không có thời gian, vì vậy họ hiện không tham gia chiến tranh. Những phi công này đang được đào tạo ngôn ngữ ở Anh và sẽ trải qua khóa đào tạo thêm về máy bay điều khiển cánh quạt trước khi đến Pháp để bay trên máy bay huấn luyện Alpha Jet".

Tướng Hecker nói thêm: "Tất cả sẽ mất thời gian và điều đó có thể sẽ không diễn ra trước cuối năm nay. Vì vậy, đó là lý do tại sao ít nhất phải đến năm sau bạn mới thấy F-16 ở Ukraine".

Thực tế hiện nay, sự cạn kiệt nhanh chóng của khí tài quân sự thời Liên Xô của Ukraine và dòng vũ khí do phương Tây sản xuất nhanh chóng đã làm thay đổi kho vũ khí của Ukraine. Các chuyên gia và quan chức cho biết lực lượng không quân Ukraine cuối cùng sẽ phải loại bỏ các máy bay chiến đấu do Liên Xô thiết kế, vốn ngày càng khó bảo trì hơn và sử dụng các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Hecker cho biết việc đào tạo và trang bị cho các phi công Ukraine vận hành máy bay F-16 và các máy bay phản lực tinh vi khác sẽ là một dự án dài hạn.

"Để thành thạo F-16, điều đó sẽ không xảy ra trong một đêm. Bạn có thể thành thạo một số hệ thống vũ khí khá nhanh, nhưng những hệ thống như F-16, phải mất một thời gian để xây dựng một vài phi đội F-16 và để có được sự sẵn sàng đủ cao và trình độ của họ đủ cao", ông nói.

"Sẽ phải mất 4 hoặc 5 năm nữa, nhưng tôi nghĩ rằng trong ngắn hạn, điều đó sẽ giúp ích một chút,nhưng không phải là cứu cánh cho Ukraine lúc này", ông nói thêm.