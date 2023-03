Tuyên bố chấn động: Thảm kịch chìm tàu Titanic do thuyền trưởng say rượu? Tuyên bố chấn động: Thảm kịch chìm tàu Titanic do thuyền trưởng say rượu?

Theo lời kể của một hành khách, thuyền trưởng tàu Titanic Edward Smith đã uống rượu ở quán bar trên con tàu xa hoa này. Ông Edward đã cho người khác cầm lái. Từ đây, một giả thuyết cho rằng, ông đã gián tiếp gây ra thảm kịch chìm tàu.

Vào rạng sáng ngày 15/4/1912, tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và chìm xuống Đại Tây Dương ngay trong chuyến hải hành đầu tiên. Thảm kịch đắm tàu kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Chỉ có khoảng 700 người sống sót. Trong số những người thiệt mạng có t huyền trưởng tàu Titanic Edward Smith. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ chìm tàu Titanic kinh hoàng, một hành khách có tên Emily Richards cáo buộc thuyền trưởng Edward phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. Vào thời điểm xảy ra vụ đắm tàu Titanic huyền thoại, Emily Richards 24 tuổi. Cô đã viết thư gửi về nhà sau khi được giải cứu và đưa lên tàu Carpathia. Trong thư, Emily nói với mẹ chồng rằng đã may mắn thoát chết khi tàu Titanic bị đắm. Cô cũng nói rằng, thuyền trưởng Edward đã uống rượu ở quán bar trên tàu Titanic trước khi thảm kịch đắm tàu xảy ra. “Chiếc tàu đâm phải một tảng băng vào lúc 11 giờ tối tối Chủ nhật. Thuyền trưởng đã xuống uống rượu và giao trách nhiệm cho người khác điều khiển con tàu. Đây là lỗi của ông ấy. Người anh trai tội nghiệp - George của con đã chết cùng với con tàu”, Emily viết trong thư. Bức thư của Emily khiến một số người tin rằng, thuyền trưởng Edward có thể đã say rượu khi thảm kịch xảy ra. Thậm chí, một số lời đồn cho rằng, do say rượu nên ông đã cho người khác phụ trách điều khiển tàu Titanic. Theo Emily, hành động thiếu trách nhiệm của thuyền trưởng Edward được cho là một trong những nguyên nhân khiến tàu Titanic gặp thảm kịch kinh hoàng. Tuy nhiên, các nhà điều tra, chuyên gia cho rằng, nội dung bức thư của Emily có điểm đáng ngờ. Una Reilly, chuyên gia về tàu Titanic, cho hay Emily không nói rõ thuyền trưởng Edward đã sử dụng loại đồ uống gì ở quán bar. Nếu ông thực sự uống rượu thì đã uống bao nhiêu? Do vậy, chuyên gia Una cho hay không có bằng chứng xác thực nào để khẳng định thuyền trưởng Edward đã uống say khi đang làm công việc phụ trách an toàn cho chuyến đi của hơn 2.000 hành khách. Thêm nữa, nhiều nhân chứng sống sót sau vụ chìm tàu Titanic khẳng định thuyền trưởng Edward là một anh hùng trong thảm kịch này. Ông đã hướng dẫn mọi người không nên quá hoảng loạn và sắp xếp cho phụ nữ, trẻ em và các hành khách ở khoang hạng nhất ưu tiên lên thuyền cứu hộ. Nhờ vậy, khoảng 700 người may mắn sống sót. Thuyền trưởng Edward quyết định ở lại tàu Titanic đến cuối cùng. Theo đó, ông và hơn 1.500 người đã kết thúc sinh mạng cùng với con tàu xấu số. Tiết lộ về "thảm họa Titanic" của Việt Nam 24/01/2023 19:31

