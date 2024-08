Tuyên phạt tử hình kẻ giết người, cướp xe SH Mode ở TP.HCM rồi lẩn trốn ở Long An

Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, bị tuyên mức án tử hình do sát hại người phụ nữ ở quán cà phê, cướp xe SH Mode rồi lẩn trốn trong rừng keo ở huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: Chinh Hoàng

Tâm vào thời điểm bị bắt ở huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: CA

Ngày 16/8, TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử vụ án "Giết người", "Cướp tải sản" đối với Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi. Vụ án được xác định xảy ra vào hôm 6/1.

Theo HĐXX, Tâm bị tuyên án tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình và bồi thường cho gia đình nạn nhân 359 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do thiếu nợ tiền nhiều người nên Tâm nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người làm việc ở quán cà phê kích dục khu vực huyện Hóc Môn, trên quốc lộ 22. Sáng 6/1, Tâm lấy cây rựa giấu sau lưng áo, bán xe máy cũ được 600.000 đồng, sau đó đi bộ đến quán cà phê của chị Hồng (được nhờ đến trông coi cho một người bạn về quê). Tâm thấy bên trong quán có chiếc xe SH Mode nên nảy sinh ý định cướp.

Tâm thừa lúc chị này sơ hở đã bấm ổ khóa cửa chính. Tâm đi vào nhà vệ sinh lấy cây rựa giấu trong áo khoác, rồi quay ra chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt chị Hồng cho đến khi nạn nhân bất động. Tâm lục lấy 2 triệu đồng trong túi áo của nạn nhân, lấy xe SH Mode chạy về Long An.

Trưa cùng ngày, chủ căn nhà phát hiện chị Hồng nằm bất động trên vũng máu nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong. Lần theo dấu vết, cảnh sát phát hiện Tâm lẩn trốn trong khu rừng keo rộng hàng trăm ha ở huyện Bến Lức, Long An. Công an TP.HCM phối hợp với Công An Long An huy động cả nghìn cảnh sát truy tìm suốt 3 ngày, bắt giữ Tâm sau đó. Tại tòa, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết bản thân thiếu nợ đã gây ra tội "tày trời".