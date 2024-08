Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Hai (SN 1999, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa) về tội "giết người".

Bắt giam người đàn ông ở Quảng Trị giết người vì nghĩ mình bị nói xấu. Trong ảnh là cây rựa mà Hai đã dùng để chém ông Kh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 18/7, sau khi đi làm rẫy về, Hồ Văn Hai nằm ở nhà thì nghĩ đến việc có nhiều người hay nói xấu mình, trong đó có anh Hồ Văn C. (SN 1997, trú thôn Kỳ Tăng, xã Lìa).

Càng nghĩ, Hai càng tức giận nên xuống bếp lấy một cây rựa rồi sang nhà tìm anh C với ý định chém chết anh C.

Khi đến nơi, Hai không gặp anh C. mà gặp ông Hồ Văn Kh. (SN 1953, bố của C.) nên Hai suy nghĩ sẽ dùng rựa chém chết ông Kh. để trả thù anh C.

Khi thấy ông Kh. đang đi đến khu vực giữa sân nhà, Hai liền đi theo và dùng rựa chém vào vùng cổ và đầu của ông Kh.

Bị Hai chém, ông Kh. kêu cứu, dùng tay để chống đỡ và giật được cây rựa trên tay của Hai.

Không dừng lại ở đó, Hai chạy qua ngôi nhà bên kia đường và lấy một cái cuốc, một cây thuổng cầm theo để quay lại tiếp tục đánh, chém ông Kh.

Khi Hai cầm cuốc và thuổng đến trước nhà ông Kh. thì thấy nhiều người nên đã vứt cuốc và thuổng lại.

Sau đó, người thân và nhân dân địa phương đã khống chế, đưa Hai đến Công an xã Lìa để trình báo. Ông Kh. được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.