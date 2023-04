Tuyển sinh ngành công an 2023: Được cộng tối đa bao nhiêu điểm ưu tiên?

Điểm ưu tiên vào trường công an 2023

Theo Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2023 của Bộ Công an, quy định về ưu tiên trong tuyển sinh như sau:

Điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực thực hiện quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an, cụ thể:

- Cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND.

Trong đó: giải nhất được cộng 1.0 điểm; giải nhì được cộng 0.75 điểm; giải ba được cộng 0.5 điểm; giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng một giải cao nhất.

- Cộng 1.0 điểm đối với thí sinh là con đẻ của cán bộ công an đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, con đẻ của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong CAND; con đẻ của cán bộ đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng công an từ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển.

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức nhập học cho tân sinh viên khoá D46. Ảnh: HVCSND



- Cộng 0.5 điểm đối với thí sinh là con đẻ của Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã bán chuyên trách, có thời gian công tác trong lực lượng công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển.

Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ đã bị xử lý hình sự, buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu công an nhân dân thì thí sinh không được hưởng ưu tiên theo người đó.

Như vậy, thí sinh được cộng tối đa bao nhiêu điểm ưu tiên còn phụ thuộc vào việc thí sinh đó thuộc diện ưu tiên nào trong các trường hợp đã kể trên. Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì được hưởng diện ưu tiên cao nhất.