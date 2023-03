Tuyển sinh ngành công an 2023: Thông tin mới nhất về tiêu chuẩn chiều cao

Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023. Có một số thay đổi quan trọng, thí sinh nên lưu ý.

Năm 2023, các trường đại học, học viện khối ngành công an nhân dân xét tuyển 2.000 chỉ tiêu (giảm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái) và 1.200 chỉ tiêu vào hệ trung cấp.

Tiêu chuẩn chiều cao vào ngành công an 2023

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức nhập học cho tân sinh viên hệ đào tạo chính quy Khóa D47 - năm 2021. Ảnh: HVCSND



Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ (so với năm 2022, giảm 2cm đối với thí sinh nam và 1cm đối với thí sinh nữ).

Như vậy, năm 2023, Bộ Công an hạ tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh dự tuyển và thí sinh thuộc đối tượng 01 công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại khu vực I gồm các xã khu vực I, II, III và xã thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc, miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và diện đầu tư của chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, thí sinh thuộc đối tượng 01 cũng được hạ tiêu chuẩn quy định về học lực khi tuyển sinh vào ngành công an 2022. Thí sinh chỉ cần có học lực Trung bình trở lên theo kết luận học bạ trong khi năm 2022, quy định học lực cho đối tượng này là Khá.

Phương thức tuyển sinh ngành công an 2023 và thời gian thi đánh giá

Năm 2023, các học viện, trường đại học thuộc ngành công an tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%. Kỳ thi đánh giá năm 2023 của Bộ Công an được tổ chức vào ngày 2 và 3/7.

Với phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, năm 2023, Bộ Công an bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được phép tuyển thẳng gồm: Tiếng Tây Ban Nha (DELE C1), tiếng Pháp (DELF C1), tiếng Nga (TRKI 3), Tiếng Đức C1, Tiếng Nhật (JLPT N1), tiếng Hàn (TOPIK II Level 4), tiếng Ý (CELI 4).

8 khu vực tuyển sinh ngành công an năm 2023

Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra, gồm các vùng tuyển sinh:

- Vùng 1: các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

- Vùng 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

- Vùng 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế .

- Vùng 8 phía Bắc: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Phía Nam: Từ Thành phố Đà Nẵng trở vào, gồm các vùng tuyển sinh:

- Vùng 4: các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Vùng 5: các tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Vùng 6: các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh.

- Vùng 7: các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Cửu Long, gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. + Vùng 8 phía Nam: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ Thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Phân vùng tuyển sinh ngành công an năm 2023

Học viện Chính trị Công an nhân dân; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; Học viện Quốc tế; Ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân; Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y: Tuyển sinh toàn quốc

Học viện Cảnh sát nhân dân; các ngành còn lại của Học viện An ninh nhân dân: Tuyển sinh khu vực phía Bắc

Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Tuyển sinh khu vực phía Nam.