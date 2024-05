Tuyến tránh quốc lộ 1 qua TP Tân An còn thời gian bảo hành đã sụt lún nhiều nơi

Ngày 16/5, đại diện Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn đi qua dịa phận TP Tân An (Long An) do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư, hiện nay vẫn còn đang trong giai đoạn bảo hành.

Đoạn tránh Quốc lộ 1 qua TP. Tân An, Long An sụt lún rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thiên Long

Theo đại diện Ban Quản lý dự án (BQLDA) 7, trước nguy cơ mất an toàn giao thông, đơn vị này gởi văn bản yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục tình trạng mặt đường bị hư hỏng, sụt lún.

"Ngay trong tuần, nhà thầu tiến hành xử lý nhanh tình trạng trên, đồng thời thảm bê tông nhựa, khơi thông cống rãnh thoát nước và kiểm tra, xử lý biển báo", BQLDA thông tin.

Qua đi thực tế ở hiện trường, đoạn nút giao giữa quốc lộ 1- quốc lộ 62 và đoạn mố cầu Tân An hướng miền Tây về TP.HCM nhiều vệt lún chiều dọc có nơi dài khoảng 20m. Các phương tiện lưu thông gặp lại gặp nhiều khó khăn. Xe máy, xe thô sơ lúc chuyển hướng rẽ trái vào quốc lộ 62 đi thị xã Kiến Tường dễ xảy ra tai nạn.

Một số đoạn gần khu vực mố cầu Tân An lún dài gần 20 m rất nguy hiểm. Ảnh: Thiên Long

Tuyến tránh đang bị bị đọng nước tràn ra hết làn đường dành cho xe máy, một số biển báo, biển hướng dẫn ATGT bị che khuất tầm nhìn, nghiêng ngã, bong tróc nước sơn…

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 tuyến tránh Tân An chiều dài hơn 5,8km, điểm đầu từ vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An điểm cuối là vòng xoay phường 4, TP Tân An.

Trong đó, phần đường ngoài đô thị dài khoảng 4,56km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường hơn 19m, nền đường rộng trên 20m, vận tốc thiết kế 80km/h.



Đoạn trong đô thị chiều dài hơn 1,3km, theo tiêu chuẩn đường phố và có vận tốc thiết kế 60km/h, mặt đường 9m tất cả đều thảm bê tông nhựa. Dự án còn xây dựng dự mới một cầu, cách cầu hiện hữu 2m phía hạ lưu với chiều dài trên 410m, mặt rộng 12m, với tổng kinh phí 350 tỷ đồng.

Tuyến tránh khởi công ngày 12/10/2018, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020, hiện nay vẫn còn thời gian bảo hành nhưng có đoạn hư hỏng nghiêm trọng.