Bắt băng cướp giật từ TP.HCM xuống Long An “ăn hàng” dọc quốc lộ 1

Chiều 5/12, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An), cho biết trinh sát hình sự huyện đã triệt phá thành công băng cướp giật từ TP.HCM xuống địa bàn tỉnh Long An gây án.

Băng cướp giật trên tuyến quôc lộ 1 qua tỉnh Long An vừa sa lưới tại huyện Bến Lức (Long An). Ảnh: Thiên Long.

4 đối tượng sa lưới, gồm: Huỳnh Tiến Phát (21 tuổi), Phan Huỳnh Trọng Phúc (18 tuổi), Đặng Hoàng Vũ (17 tuổi, cùng ngụ Nhà Bè, quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi, ngụ Hải Phòng). Địa bàn thực hiện của băng này ở huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng dân phòng liên xã của Bến Lức cùng trinh sát hình sự huyện tuần tra, chốt chặn tuyến quốc lộ 1, phát hiện 4 đối tượng đi chung 2 xe máy nghi gắn biển số giả. Lập tức nhóm tuần tra tuần tra đã nhanh chóng đeo bám, để chờ đối tượng hành động và bắt giữ.

Băng cướp giật xăm trổ đầy người vừa sa lưới tại huyện Bến Lức (Long An). Ảnh: Thiên Long

Vừa vào địa phận thị trấn Bến Lức, nghi phạm áp sát xe máy chị V.T.B.N. (37 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng tốc bỏ chạy.

Truy đuổi trên quốc lộ 1 hơn 6 cây số, đến ngã ba Gò Đen, xã Phước Lợi, trinh sát hình sự ép hai xe đối tượng vào lề khống chế bắt gọn 4 đối tượng.

Tiến hành khai thác nhanh, đối tượng khai từ TP. HCM xuống Long An thực hiện hàng loạt vụ giật dây chuyền của phụ nữ đi đường. Ngoài ra, đối tượng Phát và Phúc còn "ăn riêng" 2 vụ ở 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc.

Công an huyện Bến Lức, lập biên bản tạm giữ 4 đối tượng và tang vật.