Tỷ giá USD hôm nay 15/8: Đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng

Tỷ giá USD hôm nay 15/8: Tăng vượt mốc 103

Trên thị trường thế giới, USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,012 theo ghi nhận vào 8h15 phút sáng (ngày 15/8, giờ Việt Nam).

Nguồn: Investing.com

Đồng USD đạt mức cao nhất trong hơn một tháng vào phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh lo ngại những lo ngại xoay quanh nền kinh tế Trung Quốc.

Đồng bạc xanh tăng giá sau thông tin các khoản vay ngân hàng mới của Trung Quốc giảm trong tháng 7, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng, rắc rối tại Công ty phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc Country Garden có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà và các tổ chức tài chính. Cổ phiếu của Country Garden đã giảm 18% xuống mức thấp kỷ lục vào hôm 14/8.

Dữ liệu kinh tế mới trong tuần này bao gồm doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ được công bố ngày hôm nay. Các nhà đầu tư đang dự báo mức tăng 0,4%. Các hợp đồng tương lai hiện đang định giá 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện xong nỗ lực kiểm soát lạm phát. Thị trường cũng định giá Fed sẽ cắt giảm hơn 120 điểm cơ bản vào năm 2024, bắt đầu từ khoảng tháng 3.

Tuần trước, dữ liệu được công bố cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 7. Tuy nhiên, giá sản xuất tăng nhẹ hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại rằng, Fed có thể sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Tỷ giá trung tâm gần tiến tới 23.900 VND/USD

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.881 VND/USD, tăng 33 đồng so với phiên giao dịch liên trước.

Nguồn: SBV

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 24.990 VND/USD.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD hiện ở mức 23.759 - 23.830 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng sáng nay 15/8, tại Vietcombank hiện đang ở mức 23.650 - 23.990 VND/USD. Hay, tại BIDV đang ở mức 23.665 - 23.965 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 0,20%.

Các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hiện đang niêm yết ở mức 0,35% (giảm 0,07 điểm %) ; 1,61% (gảim 0,28 điểm % phiên liền trước) và 3,85% (giảm 0,08 điểm %).

Giá vàng hôm nay 15/8

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.905 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng suy giảm do chịu áp lực bởi sự vươn lên của đồng USD. Rạng sáng nay, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh tăng vượt mức 103 điểm đã lấy đi sức hấp dẫn của vàng với người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các nhà đầu cơ giá lên cũng tỏ ra rụt rè khi các yếu tố kỹ thuật của vàng đang giảm.

Trong nước, vàng SJC ở khu vực Hà Nội đang mua vào mức 66,85 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,60 triệu đồng/lượng. Tại khu vực TP.Hồ Chí Minh đang mua vào cao hơn Hà Nội 50.000 đồng/ lượng nhưng bán ra thấp hơn 150.000 đồng/ lượng.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 55,90 triệu đồng/lượng và 56,90 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC bán tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 67,00 triệu đồng/lượng mua vào và 67,60 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 56,18 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 57,03 triệu đồng/lượng.