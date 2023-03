Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.639 VND/USD (giảm 1 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.780 VND/USD (không đổi).

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Ngân hàng VPBank giảm 22 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.498 – 23.848 VND/USD. Ngân hàng Á Châu giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 23.450 – 24.000 VND/USD. Ngân hàng Đông Á giảm 10 đồng giá mua nhưng giữ nguyên giá bán ở mức 23.560 – 23.890 VND/USD. Vietcombank giảm 15 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.490 – 23.860 VND/USD. Vietinbank tăng 39 đồng giá mua nhưng giảm 15 đồng giá bán xuống mức 23.490 – 23.860 VND/USD

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.450 – 23.595 VND/USD, còn bán ở mức 23.809 –24.000 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng HSBC vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.730 đồng/USD (tăng 70 đồng so với hôm qua) và bán ra 23.780 đồng/USD (tăng 20 đồng).

Tỷ giá USD hôm nay 10/3: Tăng giảm chóng mặt dù thông điệp tăng lãi suất rõ ràng.

USD giảm nhẹ

USD Index hiện ở mức 105,28 theo ghi nhận lúc 12h (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD tăng 0,12% ở mức 1,0598. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% ở mức 1,1928. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,18% ở mức 135,90.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 8/3 đã nhắc lại quan điểm về việc tăng lãi suất cao hơn và có khả năng nhanh hơn. Ông Powell nói rằng nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, thì Fed sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất.

Fed chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhưng sẽ xem xét kỹ dữ liệu việc làm sắp tới, công bố ngày 10/3 và dữ liệu lạm phát vào tuần tới để quyết định liệu việc tăng lãi suất có cần chuyển sang mức cao hơn hay không.

Dữ liệu gần đây tiết lộ rằng có những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động. Đã có nhiều lĩnh vực bao gồm cả lĩnh vực công nghệ đã bắt đầu một chương trình sa thải lớn, điều này sẽ tiếp tục khiến thị trường lao động trở nên khó khăn nhưng dẫn đến ít việc làm mới được tạo ra hơn. Dự báo thị trường lao động ảm đạm sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.