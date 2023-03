Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.638 VND/USD (giảm 1 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 24.450 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 24.780 VND/USD (không đổi).

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Ngân hàng VPBank giảm 155 đồng giá mua và giảm 105 đồng giá bán xuống mức 23.380 – 23.730 VND/USD. Ngân hàng Á Châu giảm 90 đồng giá mua nhưng tăng 130 đồng giá bán lên mức 23.450 – 24.000 VND/USD. Ngân hàng Đông Á giảm 20 đồng giá mua và giảm 120 đồng giá bán xuống mức 23.430 – 23.760 VND/USD. Vietcombank giảm 100 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 23.370 – 23.740 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.370 – 23.450 VND/USD, còn bán ở mức 23.730 –24.000 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng Á Châu có giá mua USD cao nhất và Ngân hàng VPBank có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.

Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 23.730 đồng/USD (không đổi so với cuối tuần qua) và bán ra 23.780 đồng/USD (không đổi).

Tỷ giá USD ngày 13/3/2023 tiếp tục giảm

USD thế giới ở mức thấp

USD Index hiện ở mức 104,14 theo ghi nhận lúc 11h (giờ Việt Nam). Tỷ giá euro so với USD tăng 0,45% ở mức 1,0690. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,38% ở mức 1,2080. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,52% ở mức 134,30.

Đồng USD giảm trước thềm sự kiện phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và dữ liệu việc làm được công bố vào cuối tuần trước để dự đoán chính xác hơn về mức tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong thời gian tới.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ của Fed đang định giá xác suất 76% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và 24% khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 21 và 22/3.