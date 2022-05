3,1 nghìn tỷ tín phiếu đáo hạn, áp lực thanh khoản

Theo báo cáo thị trường tiền tệ vừa phát hành, Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chỉ bơm 1,1 nghìn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5%/năm.

Trong khi đó, tổng khối lượng đáo hạn ghi nhận ở mức 1,7 nghìn tỷ đồng, tương đương với việc Ngân hàng Nhà nước rút ròng 621 tỷ đồng ra khỏi hệ thống. Khối lượng tín phiếu đang lưu hành giảm xuống 5,4 nghìn tỷ đồng.



Nguồn: SSI

Các chuyên gia SSI cho rằng, trạng thái thanh khoản được cải thiện giúp lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm nhiệt xuống dưới mức 2%. Kết tuần, kỳ hạn qua đêm ở mức 1,99% (giảm 31,3 điểm cơ bản so với tuần trước) và kỳ hạn 1 tuần 2,42% (giảm 21,2 điểm cơ bản).

Tuy nhiên, trong tháng 5, SSI Research kỳ vọng cầu tín dụng duy trì mức tốt (4 tháng đầu năm tín dụng tăng 6,75% so với cuối 2021), đồng thời nghiệp vụ bán USD của Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục thực hiện sẽ tác động tới thanh khoản tiền Đồng trong hệ thống.

Bên cạnh đó, trong tuần này, một lượng lớn tín phiếu (3,1 nghìn tỷ đồng) đến hạn thanh toán vào thứ Sáu có thể tạo áp lực thanh khoản và ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất liên ngân hàng.

Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng "quay đầu" sau quyết sách của Fed, đắt đỏ tại chợ đen

Trên thị trường ngoại hối, VND đi ngang trong tuần, thậm chí giảm tại các ngân hàng thương mại (NHTM) dù thị trường đón nhận thông tin về đợt tăng lãi suất kỷ lục 22 năm của Mỹ.

Theo đó, sau phiên họp chính sách ngày 3-4/05, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 50 điểm cơ bản - mức tăng lớn nhất trong 22 năm, tương đương với mức tăng từ 0,25% - 0,50% lên 0,75% - 1,0%.

Tại cuộc họp này, Fed cũng công bố kế hoạch thu hẹp bảng cân đối tài sản từ tháng 6/2022, ở mức 47,5 tỷ USD/tháng và tăng lên mức 95 tỷ USD/tháng kể từ tháng 9/2022.

Thị trường đang định giá Fed sẽ tăng lãi suất một cách quyết liệt hơn khi công cụ dự báo từ CME Group cho thấy 91% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6.

Trong khi đó, các quan chức của NHTW Châu Âu cũng đang phát tín hiệu ECB sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ của mình trong mùa hè này. Thông điệp chính của NHTW Anh cũng không mấy tích cực, khi nhìn nhận lạm phát ở nước này có thể tăng lên mức 10% trước khi hạ nhiệt.

Các đồng tiền quốc gia mới nổi hầu như đều ghi nhận giảm so với USD.

Trong bối cảnh đó, đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, với chỉ số DXY tăng 0,5%. Các đồng tiền chủ chốt tương đối phân hóa, khi EUR tăng nhẹ 0,1% trong khi GBP giảm mạnh -1,9%. Các đồng tiền quốc gia mới nổi hầu như đều ghi nhận giảm so với USD như CNY -1,1%, INR -0,6%, THB -0,34%.

Trái ngược với xu hướng giảm của các đồng tiền trong khu vực, đồng VND đã hầu như đi ngang trong tuần qua.

Yếu tố hỗ trợ chính VND trong giai đoạn này tiếp tục từ nguồn cung USD tích cực (cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,5 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm và FDI giải ngân đạt 5,9 tỷ USD).

Bên cạnh đó, số liệu từ NHNN chi nhánh TP.HCM cũng cho thấy dòng tiền kiều hối tích cực trong Quý 1/2022 (đạt 1,8 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ).

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 22.960/USD, trong khi tỷ giá niêm yết tại các NHTM giảm 5 đồng, kết tuần ở mức VND 22.780/23.090.

Trái ngược, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng 90 điểm sau nhiều tuần đi ngang, giao dịch ở 23.555/23.595 đồng/USD.

VND kỳ vọng sẽ giảm giá 1% so với USD trong năm 2022

Trong báo cáo chiến lược tháng 5, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định trong bối cảnh đồng USD tăng giá, VND kỳ vọng sẽ ổn định và giảm giá tương đối khoảng 1% so với USD trong năm 2022 nhờ chế điều tiết cung cầu ngoại tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời chuyên gia cũng kỳ vọng cán cân thương mại thặng dư trong năm 2022 khi xuất khẩu tiếp tục tăng tốc; dòng vốn FDI tích cực nhờ làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu và dự trữ ngoại hối đạt mức cao và có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã được ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ vào tháng 4/2021, và được Mỹ dỡ bỏ đe dọa thuế quan do "thao túng tiền tệ" vào cuối tháng 7/2021, điều này sẽ làm giảm áp lực lên tỷ giá VND/USD, Mirae Asset nhận định.

Nguồn: Phòng phân tích Mirae Asset Việt Nam, Bloomberg, cập nhật 29/4/2022.

Trong 4 tháng đầu năm, đồng USD tăng giá trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ quyết định đẩy mạnh việc nâng lãi suất trong thời gian tới.



Tính đến cuối tháng 4, tỷ giá VND/USD tăng 0,57% so với cuối tháng 3, và tăng 0,62% so với cuối năm 2021. VND bị mất giá tương đối so với USD.