Tỷ lệ sở hữu ô tô ở Việt Nam: Thái Nguyên gây bất ngờ khi cứ 10 gia đình thì 1 nhà có xe

Ngày nay, sở hữu ô tô không còn là ước mơ quá xa vời với người dân Việt Nam. Bằng nhiều hình thức, đặc biệt vay trả góp, nhiều gia đình dễ dàng sở hữu ô tô để phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ taxi khiến tỷ lệ sở này ngày càng gia tăng.

Thái Nguyên gây bất ngờ với tỷ lệ sở hữu ô tô cao

Tổng điều tra dân số nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê cho biết, tính trung bình cả nước có 5,7% tổng số hộ gia đình có ô tô. Trong đó, vùng thành thị có 9,5% hộ có ô tô, trong khi con số này ở vùng nông thôn chỉ là 3,6%.

Cộng gộp cả nông thôn và thành thị, Hà Nội đang là thành phố có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất cả nước với 12%, thành phố Đà Nẵng có 10,7% và Thái Nguyên đứng thứ 3 với 10,3%.

Thái Nguyên gây bất ngờ với tỷ lệ sở hữu ô tô cao. Ảnh ST.

Trong số này, duy nhất Thái Nguyên không phải là thành phố lớn, song tỷ lệ sở hữu ô tô cao, và là tỉnh có tỷ lệ sở hữu ô tô lớn nhất. Theo thống kê, trung bình cứ 10 hộ gia đình thì có hơn 1 hộ ở Thái Nguyên có ô tô riêng.

Được biết, hiện nay toàn tỉnh có 99.200 phương tiện ô tô đang được quản lý, ô tô con chiếm gần 61%, ô tô tải là hơn 33%, ô tô khách là 3,34%, còn lại là xe sơ mi rơ móc, chuyên dùng…

Cũng theo thống kê qua các năm, tổng số ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh là 6.266 xe vào năm 2019, năm 2020 là 6.826 xe và tăng lên 7.335 xe vào năm 2021.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên), trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có gần 1.800 xe ô tô được đăng ký mới, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 66% so với năm 2019.

Về địa lý hành chính, Thái Nguyên là tỉnh tiếp giáp với Hà Nội, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội và được xác định là một trong những trung tâm vùng của các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ, diện tích tự nhiên 3.562,82 km².

Đây cũng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của khu vực trung du miền núi phía Bắc. Đồng thời, Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thái Nguyên hiện có 3 thành phố gồm: Tp. Thái Nguyên, Tp. Sông Công, Tp. Phổ Yên và 6 huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương; có 178 xã, phường, thị trấn. Thái Nguyên có gần 1,3 triệu dân với nhiều dân tộc cùng sinh sống.