Tỷ lệ tín dụng đen giảm hơn nửa, tiết lộ vai trò "người đồng hành" Agribank

Tín dụng đen đang là vấn đề "nóng" được đề cập trên các diễn đàn, các phương tiện thông tin truyền thông trong những ngày gần đây, đặc biệt sau khi phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê quy mô xuyên quốc gia.



Điều đáng nói, đường dây tín dụng đen này xuất hiện ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành cả nước, liên quan đến 300 người và có lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/năm.

Tỷ lệ tín dụng đen giảm hơn nửa so với năm 2017, bức xúc đã giảm

Tín dụng đen không phải mới xuất hiện mà nó được nhiều Bộ, ngành "cảnh báo", tuyên truyền rất nhiều nhưng vẫn có người "sập bẫy", đặc biệt là người dân vùng nông thôn.

Chính vì vậy, lo lắng tín dụng đen vẫn tiếp tục tồn tại, mặc dù thời gian qua ngành ngân hàng đã có nhiều chương trình cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, được nông dân Trần Thị Thanh Thoan (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đặt ra tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam diễn ra tại Sơn La vào ngày 29/5. Nông dân đến từ Hà Nam mong muốn, Chính phủ sẽ có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn và đẩy lùi nạn "tín dụng đen" ở nông thôn.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói về tín dụng đen tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022.

Cảm thông với những lo lắng của bà con nông dân, tại Hội nghị Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, tín dụng đen là vấn đề gây nhức nhối trong nhiều năm qua. Phó Thống đốc nhớ lại, năm 2017 khi khảo sát tín dụng đen ở hầu hết các tỉnh, trong đó có các tỉnh trọng điểm về tín dụng đen, ông Tú thấy có rất nhiều câu chuyện đau lòng.

"Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình đó là nếu làm tốt được tín dụng chính thức thì người dân bớt tín dụng đen. Đây cũng là một trong những giải pháp để loại trừ, giảm bớt dần dần tiến tới triệt tiêu tín dụng đen", ông Tú nhấn mạnh.

Cũng kể từ năm 2017 đến nay, ngành Ngân hàng cùng Bộ Công an và nhiều Bộ ngành khác vào cuộc "chặn" tín dụng đen, tỷ lệ tín dụng đen đã giảm hơn một nửa so với năm 2017, bức xúc của người dân cũng không còn nhiều như giai đoạn trước đây - theo thống kê sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an.

Để có được kết quả này, về phía ngành ngân hàng Phó Thống đốc thông tin, thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch hành động và chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp khi vay vốn tổ chức tín dụng.

Đến nay, toàn hệ thống đã có 124 tổ chức tín dụng và gần 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân; Đã có 16 công ty tài chính được cấp phép hoạt động với 17 chi nhánh, 41 văn phòng đại diện và 74.337 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc; 04 tổ chức tài chính vi mô được cấp phép hoạt động với 64 chi nhánh và 59 phòng giao dịch thuộc 24 tỉnh, thành phố.

Đến cuối tháng 4/2022, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 11,2 triệu tỷ đồng, tăng 7,18% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - địa bàn dễ phát sinh hoạt động "tín dụng đen" đạt gần 2,8 triệu tỷ đồng với hơn 14 triệu khách hàng, chiếm gần 25% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế, tăng 6,7% so với cuối năm 2021.

Các tổ chức tín dụng cũng đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng với dư nợ đến cuối tháng 4/2022 đạt trên 2,26 triệu tỷ đồng, chiếm trên 20% dư nợ nền kinh tế, tăng 8,93% so với cuối năm 2021.

Agribank đồng hành cùng "trụ đỡ" nền kinh tế, đẩy lùi tín dụng đen

Đóng góp trong việc hạn chế tín dụng đen tại vùng nông thôn - vùng "trũng" của tín dụng đen, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng đặc biệt "nhắc" đến vai trò của Agribank tại hội nghị.

Theo đó, Agribank đóng góp quan trọng góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen, nổi bật là chương trình tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng (Ngân hàng Nhà nước giao cho Agribank triển khai) dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn chính đáng được giải ngân ngay trong ngày với số tiền cho vay tối đa 30 triệu đồng, không cần tài sản đảm bảo. Doanh số lũy kế đến nay đạt gần 65.000 tỷ đồng, gấp 13 lần quy mô dự kiến ban đầu, với gần 700.000 lượt khách hàng được vay vốn.

Khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn mua hàng bằng Thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt.

Thực tế, Agribank luôn là đơn vị đi đầu trong việc đầu tư cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến nay là gần 1,4 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng hộ sản xuất và cá nhân là hơn 956 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ lệ 70% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ lệ hơn 65% dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank.

Về việc cho vay đẩy lùi tín dụng đen, ngoài chương trình tín dụng quy mô 5.000 tỷ đồng, Agribank còn triển khai đa dạng các giải pháp, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ như Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng đến vùng sâu vùng xa. Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn, triển khai sản phẩm Thẻ tích hợp ghi nợ và tín dụng nội địa Lộc Việt, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng của người dân.

Bên cạnh đó, Agribank đã thực hiện tốt các giải pháp giúp người dân tiếp cận vốn vay theo Nghị định 55 của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN đối với lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn như đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, lãi suất cho vay thông thường, cho vay theo lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ cấu kết tiếp tay cho các hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi; Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các cấp đấu tranh, ngăn chặn ảnh hưởng của tín dụng đen đối với hoạt động tín dụng ngân hàng.

Ông Phạm Toàn Vượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank (áo trắng) tham dự sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam ngày 29/5.

Từ thực tiễn hoạt động tín dụng tại khu vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn và hạn chế hoạt động tín dụng đen trong nền kinh tế - xã hội, Agibank khẳng định, sẵn sàng bố trí đủ vốn đầu tư cho vay đáp ứng các nhu cầu vay vốn theo quy định; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi nhất để phát triển nông nghiệp, nông thôn….

Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về chính sách tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank để mọi người dân đều nắm bắt kịp thời các chính sách vay vốn, từ đó có đầy đủ thông tin và lựa chọn kênh vay vốn tại ngân hàng, không vay vốn từ các thành phần cho vay nặng lãi, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen trong nền kinh tế.