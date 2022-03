Tỷ phú Elon Musk “thách đấu” với Tổng thống Putin, nhưng thủ lĩnh Chechnya khét tiếng lại có phản ứng bất ngờ

Thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov không nên thách đấu với Tổng thống Nga Putin. Ảnh DailyMail

Trước đó, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội Twitter bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Nga hôm 14/3 rằng: "Tôi xin gửi lời thách thức ông Vladimir Putin cho một trận đấu tay đôi, với phần thưởng sẽ là Ukraine". Trong một dòng tweet tiếp theo, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla đã gắn thẻ tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Nga với lời thách thức: "Ông có đồng ý tham gia cuộc đấu này không?".

Vị tỷ phú khẳng định mình "tuyệt đối nghiêm túc" với quyết định này, đồng thời tuyên bố "nếu ông Putin có thể dễ dàng khiến phương Tây bẽ mặt, ông ấy sẽ chấp nhận thách đấu, nhưng ông ấy sẽ không làm vậy". Tuy nhiên, cả hai lần thách đố của Elon Musk đều không được Điện Kremlin phản hồi.



Tuy vậy, thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov- một đồng minh hàng đầu của ông Putin nói rằng Putin sẽ hạ gục Musk trong trận đấu. "Tôi sẽ không khuyên bạn thi đấu với Putin," ông Kadyrov viết trong một bài đăng dài trên Telegram.

Kadyrov có vẻ thích thú với câu trả lời của mình và đề nghị Musk một số cách để trở nên mạnh mẽ hơn trước khi đối mặt với Putin. Cả hai nguồn tin Ukraine và Nga đều đưa tin binh sĩ Chechnya đang chiến đấu ở Ukraine, và Kadyrov đã tự nhận là có mặt trên chiến trường.

Kadyrov lưu ý về trình độ judo của Putin nhưng nói rằng đây không phải là lý do chính khiến Musk thua cuộc. Ông nói rằng Musk chỉ đơn thuần là một "doanh nhân và người viết blog trên Twitter" so với Putin, một "chính trị gia, chiến lược gia thế giới, một khắc tinh của phương Tây và Mỹ". Kadyrov cũng khuyên ông Musk nên trải qua khóa huấn luyện tại một trong những học viện lực lượng đặc biệt của Kadyrov và tại "Câu lạc bộ chiến đấu Akhmat" - một chuỗi câu lạc bộ quyền anh Chechnya do ông thành lập và đặt theo tên của cha mình là Akhmat Kadyrov.

Ramzan Kadyrov là một trong những người trung thành nhất với Putin. Putin chính thức trao quyền lãnh đạo Chechnya cho Kadyrov vào năm 2011 sau khi Kadyrov có vài năm làm thủ tướng của khu vực tự trị.