Người thân cận nhất với ông Putin hé lộ sự thật khó nói về cuộc chiến ở Ukraine

Ông Viktor Zolotov, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga. Ảnh Reuters

Theo Reuters, ông Viktor Zolotov, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và là thành viên hội đồng an ninh do Tổng thống Putin lãnh đạo, cho biết tiến độ của cuộc chiến diễn ra chậm hơn dự kiến. Theo ông Zolotov nguyên nhân là do lực lượng cực hữu Ukraine núp sau thường dân, dùng thường dân làm "lá chắn sống" để chặn bước tiến của các lực lượng Nga.

"Tôi muốn nói rằng không phải mọi thứ đều diễn ra nhanh như chúng tôi muốn", ông Zolotov nói trong các bình luận được đăng trên trang web của Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

"Nhưng chúng tôi đang tiến tới mục tiêu của mình từng bước và chiến thắng sẽ dành cho chúng tôi", ông Zolotov tuyên bố.

Mỹ và các đồng minh châu Âu từ lâu đánh giá chiến lược của quân Nga ở Ukraine kém hiệu quả vì Moscow đánh giá thấp khả năng kháng cự của người Ukraine.

Ukraine, nói rằng họ đang chiến đấu vì sự sống còn của mình, bác bỏ tuyên bố của Nga rằng các lực lượng của họ đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống trong cuộc chiến.

Ông Zolotov đã ở bên cạnh Tổng thống Putin nhiều thập kỷ. Ông từng làm vệ sĩ riêng và điều phối an ninh cá nhân của ông chủ Điện Kremlin trong 13 năm. Kể từ năm 2016, ông đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia, lực lượng này báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin. Vệ binh Quốc gia cũng triển khai lực lượng ở Ukraine.

Những tuyên bố trên của ông Zolotov được cho là khác với nhận định của Điện Kremlin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, những người nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine sẽ hoàn thành đúng thời hạn và đầy đủ.

Điện Kremlin hôm thứ Hai 14/3 cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ đạt được kế hoạch, nhưng quân đội Nga có thể thay đổi chiến thuật và tìm cách giành toàn quyền kiểm soát các thành phố lớn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã cẩn thận không nhằm vào dân thường.

"Tất cả các kế hoạch của lãnh đạo Nga sẽ đạt được đúng thời hạn và đầy đủ", ông Peskov nói.