Tỷ phú Elon Musk thâu tóm Twitter: Ông Donald Trump hả hê

Elon Musk, người có thỏa thuận 44 tỷ đô la để sở hữu mạng xã hội Twitter đã hoàn tất thương vụ vào hôm 28/10, và Twitter sẽ thành lập một hội đồng kiểm duyệt nội dung bao gồm "quan điểm đa dạng rộng rãi" và các quyết định lớn về nội dung và việc khôi phục tài khoản, chủ sở hữu mới Elon Musk cho biết, động thái này làm dấy lên suy đoán rằng anh ấy có thể khôi phục những người dùng bị cấm.

Trước đó vị tỷ phú nghĩ rằng, các tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung của Twitter quá nghiêm ngặt và nhận định rằng anh ấy không tin vào các lệnh cấm suốt đời. Người dùng và nhà quảng cáo đang chờ xem liệu quan điểm của chủ sở hữu mới có nghĩa là những nhân vật nổi tiếng đã bị chặn khỏi trang web, bao gồm cả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, có được phép trở lại hay không. Dòng tweet của Musk cho thấy rằng không có sự phục hồi sớm ngay lập tức nào sắp xảy ra.

Trump hoan nghênh việc tiếp quản Twitter của Elon Musk: "Nền tảng đã cấm ông ấy giờ đã nằm trong tay của sự lành mạnh". Ảnh: @AFP.

Trong hầu hết các cách khác, tỷ phú không lãng phí thời gian để kiểm soát hoàn toàn. Musk tự bổ nhiệm mình làm giám đốc điều hành, bãi nhiệm quản lý cấp cao và ngay lập tức bắt đầu định hình lại chiến lược tại một trong những nền tảng truyền thông xã hội có ảnh hưởng nhất thế giới.

Musk, 51 tuổi, đang thay thế Parag Agrawal, người đã bị sa thải cùng với ba giám đốc điều hành hàng đầu khác, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết nhưng đề nghị được giấu tên. Người này cho biết thêm, doanh nhân lanh lợi, người cũng lãnh đạo Tesla và SpaceX cuối cùng có thể sẽ nhường lại vai trò Giám đốc điều hành Twitter trong dài hạn. Đại diện Twitter từ chối bình luận về thông tin này.

Việc mua lại của Musk đưa người đàn ông giàu nhất thế giới nắm quyền điều hành một mạng xã hội đang gặp khó khăn sau sáu tháng tranh cãi gây chấn động giữa công chúng và pháp lý. Trong số những động thái đầu tiên của Musk: thay đổi ban lãnh đạo. Khởi hành bao gồm Vijaya Gadde, người đứng đầu pháp lý, chính sách và ủy thác; Giám đốc tài chính Ned Segal, người đã gia nhập Twitter vào năm 2017; và Sean Edgett, người đã từng là cố vấn chung tại Twitter từ năm 2012. Edgett đã được hộ tống ra khỏi tòa nhà, tờ Bloomberg News đưa tin.

Musk dự định loại bỏ các lệnh cấm vĩnh viễn đối với người dùng vì anh ấy không tin vào những lệnh cấm suốt đời, người này cho biết.

Elon Musk đang thành lập một hội đồng để tư vấn về việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm nào trên Twitter. Ảnh: @AFP.

Twitter đã cấm Trump vài ngày sau cuộc nổi dậy của Điện Capitol năm 2021, với lý do "nguy cơ kích động bạo lực hơn nữa." Với việc cựu tổng thống dự kiến sẽ thực hiện một cuộc tranh cử nữa vào Nhà Trắng vào năm 2024, việc quay trở lại Twitter có thể mang lại cho ông cơ hội để tăng cường thông điệp của mình.

Để trả lời cho một người dùng Twitter phàn nàn về việc bị "cấm đoán, cấm đoán, cấm tìm kiếm" cũng như việc người theo dõi bị xóa, Musk cho biết trong một dòng tweet vào hôm 28/10 rằng, anh ấy sẽ "đào sâu hơn về vấn đề này trong thời gian hiện tại".

Nhưng cùng ngày, anh ấy cũng đã đưa ra dòng tweet rằng các quyết định lớn về việc khôi phục các tài khoản bị cấm sẽ không xảy ra trước khi thành lập hội đồng mới. Twitter có trụ sở tại San Francisco đã triệu tập một nhóm các chuyên gia bên ngoài tư vấn cho công ty về việc kiểm duyệt nội dung.

Phaản hồi lại, người dùng bị cấm nổi tiếng nhất, cựu Tổng thống Donald Trump, đã hoan nghênh quyền sở hữu mới của nền tảng này dưới thời tỷ phú Elon Musk, người trước đó nói rằng anh ấy không tin vào việc đình chỉ vĩnh viễn.

"Tôi rất vui vì Twitter giờ đây đã nằm trong tay của sự lành mạnh và sẽ không còn bị điều hành bởi Những kẻ cuồng bạo cánh tả và những người thực sự ghét đất nước chúng ta nữa", Trump viết trên tài khoản xã hội Truth của mình, một nền tảng giống Twitter do Trump Media điều hành.

Trước mắt, sự thay đổi trong ban lãnh đạo sẽ khiến hoạt động của Twitter bị gián đoạn ngay lập tức, một phần là do nhiều ý tưởng của Musk về cách thay đổi công ty trái ngược với cách nó đã hoạt động trong nhiều năm. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn đảm bảo "quyền tự do ngôn luận" trên mạng xã hội này.

Viễn cảnh về việc kiểm duyệt nội dung ít hạn chế hơn dưới sự lãnh đạo của Musk đã làm dấy lên lo ngại rằng, đối thoại trên mạng xã hội này sẽ xấu đi, làm xói mòn nỗ lực trong nhiều năm của công ty và nhóm "niềm tin và an toàn" vốn ra sức nhằm hạn chế các bài đăng gây khó chịu hoặc nguy hiểm. Hôm 27/10, Musk đã đăng một lưu ý cho các nhà quảng cáo, tìm cách trấn an họ rằng anh ấy không muốn Twitter trở thành một "cảnh địa ngục tự do cho tất cả".

Người dùng bị cấm nổi tiếng nhất của Twitter, cựu Tổng thống Donald Trump, đã hoan nghênh quyền sở hữu mới của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Khi đến thăm trụ sở Twitter hôm 27/10, Musk nói với các nhân viên rằng anh không có kế hoạch cắt giảm 75% nhân sự khi tiếp quản công ty, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Có thể thấy, sáu tháng qua là một thử thách đối với các nhân viên của Twitter, những người chủ yếu theo dõi những thăng trầm của thỏa thuận tàu lượn siêu tốc thông qua các tiêu đề tin tức. Nhiều người đã không hài lòng với sự tham gia của Musk và một số người đã đặt câu hỏi về trình độ của anh ta để điều hành một công ty mạng xã hội. Sự ủng hộ của Elon đối với một ứng cử viên chính trị phe cực hữu ở Texas, cộng với cáo buộc quấy rối tình dục từ một cựu tiếp viên hàng không SpaceX vào tháng 5, đã làm tăng thêm mối lo ngại.

Trong một video Q&A với Musk vào tháng 6, một số nhân viên đã chế nhạo Musk trên các kênh nội bộ Slack của Twitter. Những người khác đã chế giễu hoặc chế nhạo anh ta một cách công khai trên Twitter trong suốt quá trình thỏa thuận giằng co.