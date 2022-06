Tỷ phú Elon Musk và dự cảm đặc biệt về ngành công nghiệp ô tô

Cụ thể, vào ngày 4/6, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk nói với các nhà quản lý hàng đầu rằng, ông có "cảm giác cực kỳ tồi tệ" về nền kinh tế và Tesla cần cắt giảm khoảng 10% nhân viên làm công ăn lương theo tháng, vì "thừa nhân viên trong nhiều lĩnh vực, nhưng "số lượng nhân viên làm việc theo giờ sẽ tăng lên". "Xin lưu ý, điều này không áp dụng cho bất kỳ ai thực sự đang chế tạo ô tô, bộ pin hoặc lắp đặt năng lượng mặt trời", Musk viết trong email mà tờ Reuters nhìn thấy.

Email, có tiêu đề "tạm dừng tất cả việc tuyển dụng trên toàn thế giới", được gửi tới các giám đốc điều hành Tesla, nhấn mạnh triển vọng kinh tế toàn cầu ngày càng ảm đạm với giá cả tăng vọt, và chiến tranh ở Ukraine đã qua ngày thứ 100.

Thông điệp từ Musk được đưa ra ngay sau khi Jamie Dimon, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, cho biết nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với những thách thức giống như một "cơn bão".

Đồng thời, cảnh báo của Musk là lời cảnh báo công khai và ồn ào đầu tiên dành cho ngành công nghiệp ô tô. "Tesla không phải là con chim hoàng yến trong mỏ than. Nó giống như một con cá voi trong mỏ lithium", nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley cho biết trong một ghi chú nghiên cứu, đề cập đến kim loại được sử dụng trong pin xe EV.

"Nếu công ty EV lớn nhất thế giới cảnh báo về việc làm và nền kinh tế, các nhà đầu tư nên xem xét lại dự báo của họ về tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng hàng đầu", ông nói thêm.

Elon Musk mới đây đã đưa ra "dự cảm xấu" về nền kinh tế có thể là thời điểm "chim hoàng yến trong mỏ than" của ngành công nghiệp ô tô. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, hai năm trước, lĩnh vực ô tô bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, khiến các nhà máy phải đóng cửa. Sự ngừng hoạt động đó sau đó đã đóng một vai trò lớn trong việc thiếu hụt chip bán dẫn khiến việc sản xuất xe trở nên khó khăn hơn.

Giờ đây, những rắc rối trong chuỗi cung ứng, trầm trọng hơn bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, đã kéo doanh số bán hàng đi xuống. Theo Wards Intelligence, doanh số bán ô tô mới của Mỹ trong tháng 5 đã đạt mức thấp là 12,68 triệu chiếc. Đó là một điều khác xa so với những ngày vinh quang của 17 triệu chiếc của một năm trước khi COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, những vấn đề đó chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn cung, trong khi lạm phát lại là một mối đe dọa đối với nguồn cầu.

Jeff Schuster, chủ tịch dự báo toàn cầu của LMC Automotive nói về Musk: "Rủi ro suy thoái là cao, vì vậy những gì ông ấy đang nói chắc chắn không phải là cực đoan".

Các công ty gọi xe Uber Technologies Inc và Lyft Inc cho biết, tháng trước họ sẽ cắt giảm việc thuê mướn và cắt giảm chi tiêu, trong khi nhà bán lẻ xe cũ trực tuyến Carvana cho biết, họ sẽ cắt giảm 12% trong đội ngũ lực lượng lao động của mình. Trong khi đó, các công ty khác cũng đang theo dõi chặt chẽ.

"Chúng tôi không bi quan như Elon Musk, nhưng đang thận trọng về việc tuyển dụng và chi tiêu của mình", John Dunn, Giám đốc điều hành của Hệ thống năng lượng sạch Omnium (chuyên sản xuất các hệ thống giảm thiểu khí thải và nhiên liệu) cho biết trong một tuyên bố.

Các quan chức trong ngành cũng lo lắng về một cuộc suy thoái có thể xảy ra. Tyson Jominy, phó chủ tịch JD Power cho biết: "Ngành công nghiệp ô tô đang chạy đua đến bến đỗ an toàn của nhu cầu bị dồn nén, nhưng có thể mang lại doanh số bán hàng bù đắp cao hơn trong nhiều năm tới, nhưng những đám mây bão kinh tế đang bùng phát có thể phá hủy phần lớn nhu cầu đó ở giai đoạn hiện tại".

'Hãy thực hiện hành động'

Josh Sandbulte, giám đốc đầu tư của Greenhaven Associates, một công ty quản lý tiền tệ là nhà đầu tư lớn vào hãng sản xuất ô tô General Motors Co đã có mặt tại Thành phố New York trong tuần này để tham dự một hội nghị của Alliance Bernstein. Ông cho biết, các CEO tài chính tiên đoán triển vọng ảm đạm hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác.

Trong khi email của Musk nghe có vẻ bi quan hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo sản xuất khác, Sandbulte cho biết: "Chúng ta đang ở trong một thời kỳ bất đồng, và thẳng thắn mà nói, thế giới tài chính và giới lãnh đạo kinh doanh không tương đồng với nhau trên định hướng lối đi giữa mặt trận ảm đạm. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời là ai đã làm đúng".

Và các quan chức trong ngành cũng chỉ ra Tesla có những vấn đề riêng, bao gồm cả việc có thể tuyển dụng quá nhanh so với tốc độ tăng trưởng của họ. Việc làm của Tesla đã tăng gấp đôi kể từ cuối năm 2019 theo báo cáo hàng năm của công ty ,và Jonas của Morgan Stanley lưu ý rằng, doanh số bán hàng tại Mỹ của Tesla tập trung nhiều ở California, và đặc biệt là ở khu vực Vịnh San Francisco, nơi đặt trụ sở của các công ty ở Thung lũng Silicon.

Những công nhân công nghệ cao với khối tài sản dựa trên cổ phiếu là cơ sở nhân lực quan trọng của Tesla. Nhưng hiện tại, một số công ty công nghệ lớn đang cắt giảm nhân sự, và các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn đang gặp khó khăn hơn trong việc xin vốn.

Barry Engle, cựu giám đốc điều hành Ford và GM, người đã thành lập Qell, một công ty đầu tư tập trung vào vận tải, cho biết tất cả những điều đó có thể đúng, nhưng nỗi sợ hãi của Musk không thể bỏ qua.

Ông nói: "Suy thoái kinh tế ngày càng có khả năng xảy ra. Elon và tất cả những người khác đều biết điều đó. Sự khác biệt là với tư cách là một doanh nhân, tỷ phú, anh ấy có xu hướng hành động và nói lên sự thật một cách tự nhiên hơn, ngay cả khi chả ai muốn nghe về viễn cảnh này cho lắm".