“U22 Việt Nam cần sự ủng hộ và sẻ chia chứ không phải lời chỉ trích”

"Không nên tạo áp lực thành tích với U22 Việt Nam"

19h hôm nay (30/4), U22 Việt Nam sẽ chơi lượt trận đầu tiên tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp U22 Lào. Ở bảng đấu này, U22 Lào bị đánh giá thấp hơn hẳn so với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singpore nên mục tiêu dành cho U22 Việt Nam chắc chắn là phải giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để tạo lợi thế nhất định trong cuộc đua vào bán kết.

U22 Việt Nam hiện đang là ĐKVĐ môn bóng đá nam nên bất cứ đối thủ nào chứ không riêng U22 Lào cũng sẽ chơi quyết tâm khi chạm trán thầy trò HLV Philippe Troussier. Sau khi HLV Park Hang-seo nói lời chia tay, HLV Troussier ngồi vào "ghế nóng" và hiện tại ông cùng các học trò đang chịu áp lực không nhỏ.

HLV Troussier và U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 32. Ảnh: Cao Oanh

Trong 5 trận đấu gần nhất trước khi sang Campuchia tham dự SEA Games 32, U22 Việt Nam đều thất bại. Điều đó khiến U22 Việt Nam được coi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn bảo vệ ngôi quán quân.

Đánh giá về tình hình hiện tại của U22 Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 (Ủy ban TDTT trước đây), nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games (tổ chức ở Việt Nam năm 2003) cho biết: "Tôi tin rằng, đa số người Việt Nam đều yêu bóng đá. Điều tôi mong muốn là tất cả người hâm mộ sẽ luôn giữ thái độ ủng hộ và chia sẻ với U22 Việt Nam. Chúng ta không nên thất vọng nếu U22 Việt Nam không bảo vệ được tấm HCV. Thay vì chỉ trích, chúng ta nên đồng hành cùng U22 Việt Nam ở chặng đường này".

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: Viết Niệm

Đánh giá kỹ hơn về U22 Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nhấn manhk: "U22 Việt Nam hiện tại đã có nhiều thay đổi so với 2 kỳ SEA Games trước. Thầy khác, trò khác đi nhiều và lực lượng của các đội dự SEA Games 32 cũng đã khác. Tôi thường chia sẻ rằng, hôm nay giành HCV thì chưa chắc ngày mai lại giành HCV. Đó là chưa kể, cần phân tích rằng các HCV giành được trước đó là do đẳng cấp, thực lực vượt trội hay có sự tác động từ may mắn?

Nếu nhìn từ góc độ của một người từng làm công tác quản lý thể thao, tôi sẽ không đặt nặng chỉ tiêu phải bảo vệ HCV bằng mọi giá cho U22 Việt Nam. Tôi sẽ mong toàn đội phấn đấu hết sức, nỗ lực thi đấu vì niềm tin của người hâm mộ, chơi thứ bóng đá tốt nhất để hướng tới những mục tiêu cao hơn nữa trong tương lai".