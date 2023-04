Vì sao Bùi Vĩ Hào bị HLV Philippe Troussier gạch tên khỏi U22 Việt Nam?

HLV Philippe Troussier đã quyết định loại 3 cầu thủ để đăng ký 20 cầu thủ theo quy định của ban tổ chức. Trong số đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào không thể chen chân vào danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2023. Đây là quyết định có thể khiến cho giới mộ điệu bất ngờ bởi trước khi góp mặt ở U22 Việt Nam, chân sút này gây ấn tượng bằng 1 bàn thắng cho Bình Dương ở V.League.

Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để Vĩ Hào tạo niềm tin lớn đối với HLV Philippe Troussier. Cần biết rằng, U22 Việt Nam còn có các tiền đạo khác như Văn Tùng, Quốc Việt, Thanh Nhàn và Văn Trường. Trong số 4 cầu thủ này, Quốc Việt, Văn Trường và Thanh Nhàn là 3 cầu thủ vừa góp mặt ở đội U20 Việt Nam cùng với Vĩ Hào.

Tại VCK U20 châu Á 2023 vừa qua, Văn Trường, Thanh Nhàn và Quốc Việt là 3 cái tên luôn có tên trong đội hình xuất phát của U20 Việt Nam ở các trận thắng U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1). Vĩ Hào chỉ sắm vai dự bị trong 2 trận đấu này. Ở trận đấu thứ ba gặp U20 Iran (thua 1-3), Vĩ Hào được bố trí đá chính. HLV Hoàng Anh Tuấn trông chờ với nền tảng thể lực, chiều cao tốt của Vĩ Hào, U20 Việt Nam sẽ “bào mòn” sức lực của U20 Iran để xoay chuyển tình thế trong hiệp 2.

Tuy vậy, Vĩ Hào đã không thể hiện phong độ như mong đợi. Anh bị đánh giá là phong độ không tốt bằng đợt tập trung trước Tết Nguyên đán. Có lẽ, điều đó đã tiếp tục kéo dài trong thời gian qua. Bàn thắng cho Bình Dương ở V.League là khá may mắn, khi Vĩ Hào sút phạt bật hàng rào đưa bóng đi vào lưới SLNA.

So với 2 đồng đội ở U20 Việt Nam là Thanh Nhàn và Văn Trường, Vĩ Hào chưa thể sánh bằng về tốc độ, khả năng ứng biến ở hàng công. Trong lúc đó, điểm mạnh hơn của Quốc Việt so với Vĩ Hào là kỹ thuật khéo léo, khả năng bứt tốc mạnh mẽ và nhanh nhẹn trong các tình huống hãm thành. Trong lúc đó, Văn Tùng dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn. Chân sút của Hà Nội cũng có những ưu thế so với Vĩ Hào trong các pha không chiến.

Vĩ Hào là tiền đạo có tiềm năng lớn nhưng ở thời điểm hiện tại, chân sút của Bình Dương đang yếu thế hơn so với các đồng đội ở cùng tuyến. Vì thế, việc HLV Philippe Troussier gạch tên Vĩ Hào khỏi danh sách U22 Việt Nam là bất ngờ, nhưng hợp lý với những người am tường chuyên môn.