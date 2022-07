UAV do thám siêu nhẹ của Mỹ phô diễn tính năng ở Ukraine

UAV Quantix Recon được Mỹ chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: AeroVironment).

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 16/7 đã ghi lại cảnh các binh sĩ Ukraine vận hành một máy bay không người lái (UAV) trinh sát siêu nhẹ Quantix Recon do Mỹ sản xuất.

Video kể trên không nêu rõ địa điểm cũng như thời gian của hoạt động của UAV do thám do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, các bình luận cho biết các UAV Quantix Recon dường như đang được sử dụng cho mục đích do thám mục tiêu cho pháo binh Ukraine.

UAV Quantix Recon là một máy bay trinh sát siêu nhẹ với trọng lượng khoảng 2,3kg. Nhờ trọng lượng nhẹ và cơ chế cất cánh thẳng đứng, nó được xem là một trong những UAV do thám và vẽ bản đồ chiến trường tiện lợi nhất thế giới.

Máy bay không người lái này có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát theo một chương trình bay được lập trình sẵn trong phạm vi lên tới 1,6km2. Được trang bị 2 camera độ phân giải 18 megapixel, Quantix Recon có khả năng chụp ảnh quang học đa phổ.

UAV Quantix Recon được sử dụng bởi các binh sĩ Ukraine

Một trong những ưu điểm lớn nhất của UAV Quantix Recon là việc máy bay được điều khiển thông qua tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GPS). Ưu điểm này giúp Quantix Recon có thể hoạt động bình thường cho dù đối phương có sử dụng những hình thức chế áp điện tử như gây nhiễu sóng radio.

Là một máy bay không người lái hạng siêu nhẹ, UAV Quantix Recon có thể bay với tốc độ khá nhanh (32 km/h) ở độ cao tối đa 240m. Với khả năng bay liên tục trong vòng 20km hoặc 45 phút, UAV này được cho là rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tình báo khẩn cấp trên chiến trường Ukraine.

Trước đó, vào cuối tháng 4, AeroVironment, một nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại thành phố Arlington, bang Virginia, Mỹ đã ra thông báo sẽ tặng Bộ Quốc phòng Ukraine hơn 100 máy bay không người lái Quantix Recon.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được Nga tiến hành, các máy bay không người lái đã giữ một vai trò không thể thay thế trong chiến lược phỏng thủ của quân đội Ukraine. Các UAV Ukraine đã góp phần rất quan trọng trong việc ghìm bước tiến của quân đội Nga ở giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến, đặc biệt là khi khả năng đánh nhanh thắng nhanh của Nga phụ thuộc rất lớn vào sự cơ động và sức mạnh của các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng.

Không chỉ chỉ điểm cho pháo binh và vũ khí chống tăng của Ukraine khai hỏa vào các vị trí tập kết của quân đội Nga, UAV của Ukraine đã nhiều lần thực hiện những phi vụ tấn công và trực tiếp tiêu diệt nhiều xe quân sự của Nga. Không chỉ có vậy, giới chức Ukraine còn khẳng định các UAV Bayraktar TB2 đã góp phần đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen.