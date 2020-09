UBND huyện Kim Động "quên" chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên?

Trong khi đó, một vụ việc tương tự ở huyện Yên Mỹ, khi "quan xã" bán đất trái thẩm quyền, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra xử lý.

Cụ thể, ngày 29/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khánh xét đối với các bị can: Đỗ Xuân Sang (Bí thư xã Tân Lập nhiệm kỳ 2015-2020), Nguyễn Đình Khánh (Chủ tịch UBND xã Tân Lập nhiệm kỳ 2015-2020), Đỗ Đình Túy để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.