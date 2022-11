Một người đàn ông Indonesia đã bị phạt tiền và bị trục xuất sau khi cố gắng mang một lượng lớn thịt đến Úc từ đất nước có dịch bệnh lở mồm long móng.

Các nhân viên an ninh sinh học đã kiểm tra túi của du khách tại sân bay và phát hiện 3,1kg thịt vịt, 1,4kg thịt bò tái, hơn 500g thịt bò đông lạnh và gần 900g thịt gà bên trong.

Nam du khách đã không khai báo số lượng thịt này. Anh trả lời "không" trên thẻ hành khách đến của mình mặc dù được hỏi cụ thể liệu anh ta có mang bất kỳ thịt, gia cầm, cá, hải sản, trứng, sữa, trái cây hoặc rau vào Úc hay không.

Úc: Bị phạt tiền vì mang gần 6kg thịt khi nhập cảnh

Du khách này cũng nói với các sĩ quan Lực lượng Biên phòng Úc rằng anh ta định bán số thịt này cho các thành viên của cộng đồng địa phương. Họ đã hủy visa du khách và đưa anh ta trở lại Indonesia sau khi bị phạt 2664 USD.

Ảnh: IT.

Các sản phẩm kể trên có thể đã mang các bệnh an toàn sinh học tàn khốc như bệnh LMLM hoặc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

"Đây là lý do tại sao luật được đưa ra để hủy bỏ thị thực của bất kỳ khách du lịch nào vi phạm an ninh sinh học nghiêm trọng hoặc liên tục vi phạm luật an toàn sinh học," Bộ trưởng Bộ Nội vụ Clare O'Neil cho biết.

Murray Watt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp, cho biết Chính phủ Albanese tháng trước đã ban hành luật cứng rắn hơn để cấm các mặt hàng thịt sử dụng cho mục đích cá nhân từ các quốc gia mắc bệnh LMLM.

Ông Watt nói: "Đây là một vi phạm rất nghiêm trọng và du khách này đã phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất theo quyết định của chúng tôi.

Những du khách bị hủy visa sẽ bị loại khỏi Úc trên chuyến bay sớm nhất và có thể phải đối mặt với thời hạn loại trừ là ba năm trước khi họ có thể nộp đơn xin lại visa.

Sau khi bệnh LMLM được phát hiện ở Indonesia vào tháng 5, một du khách đến từ Bali tại Sân bay Darwin đã bị phát hiện mang theo những thứ bị cấm bao gồm hai món trứng và xúc xích bò McMuffins của McDonald's và một bánh sừng bò giăm bông. Người này cũng bị phạt $ 2664.

"Đây sẽ là bữa ăn đắt nhất mà hành khách này từng có, số tiền phạt này cao gấp đôi tiền vé máy bay đến Bali," ông Watt nói vào thời điểm đó.

Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp ước tính một đợt bùng phát dịch LMLM lớn ở nhiều bang có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Úc khoảng 80 tỷ USD trong vòng 10 năm. Tại Indonesia, các nhà chức trách đang cô gắng ứng phó với dịch bùng phát đã khiến hàng trăm nghìn vật nuôi nhiễm bệnh và giết chết hàng ngàn gia súc.