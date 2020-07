Úc tuyên bố "cưu mang" 10.000 người Hong Kong, Bắc Kinh "nổi đóa"

Theo AP, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison tin rằng, việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia cứng rắn mới đối với Hong Kong có nghĩa là những người ủng hộ dân chủ có thể phải đối mặt với chính sách trừng phạt hà khắc.

"Điều đó có nghĩa là nhiều người mang hộ chiếu Hong Kong có thể đang tìm kiếm những nơi "trú ẩn" khác và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các lựa chọn thị thực mới cho họ", Quyền Bộ trưởng Bộ Di trú của Úc, ông Alan Tudge tuyên bố trên Đài truyền hình Australian Broadcasting Corp hôm nay 12/7.

Để có cơ hội được cấp quyền thường trú tại Úc, người nộp đơn vẫn phải vượt qua bài kiểm tra nhân thân, bài kiểm tra an ninh quốc gia và những thứ tương tự, ông Tudge nói và nhấn mạnh rằng, hiện người Hong Kong đã có một con đường dễ dàng hơn để tìm kiếm cơ hội cư trú vĩnh viễn ở Úc và khi đó, họ cũng dễ được cấp quyền công dân Úc hơn.

"Nếu ai đó thực sự bị bức hại và có thể chứng minh điều đó, thì họ có thể nộp đơn xin một trong những thị thực nhân đạo của chúng tôi trong mọi trường hợp", ông Tudge cho biết thêm.

Trước đó, tuần trước, Úc đã tuyên bố ngưng thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong vì “luật an ninh quốc gia gây ra những thay đổi lớn tại khu vực”.

Đáp lại tuyên bố từ Úc, Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối việc nước này quyết định cung cấp nơi trú ẩn cho hàng nghìn người Hong Kong và chấm dứt hiệp ước dẫn độ với thành phố.

"Trung Quốc cực kỳ lấy làm tiếc và phản đối những cáo buộc vô căn cứ cũng như các biện pháp mà chính phủ Úc công bố liên quan đến Hong Kong", phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra cho biết trong tuyên bố hôm 9/7.

Bắc Kinh cũng chỉ trích Úc "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. "Chúng tôi kêu gọi phía Australia lập tức dừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong", tuyên bố nêu thêm.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".