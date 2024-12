Ukraine bí mật nhận được 8 thiết bị lò phản ứng hạt nhân quan trọng từ nguồn Nga không ngờ

Công ty Škoda JS của Séc đã cung cấp thành công 8 bộ truyền động mới cho hai lò phản ứng VVER 440 cho Nhà máy điện hạt nhân (NPP) Rivne tại Ukraine. Ảnh IE

Việc chuyển giao 8 bộ truyền động mới đã hoàn tất ngay trước Giáng sinh, theo như hãng tin Novinky của Ukraine đưa tin. Hơn nữa, toàn bộ hoạt động này được giữ bí mật cho đến khi các lò phản ứng đến đích an toàn.



"Do các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, chúng tôi chỉ thông báo về đơn hàng ngay sau khi đã dỡ chuyến hàng cuối cùng tại điểm đến", người phát ngôn của công ty Karel Samec thông báo.

Đáng chú ý, các thiết bị này đảm bảo hoạt động ổn định của lò phản ứng VVER 440 và giúp điều chỉnh chính xác sản lượng năng lượng. Điều này tạo ra nguồn cung cấp điện ổn định. "Chúng đảm bảo hiệu suất lò phản ứng ổn định và cho phép điều chỉnh hiệu suất", Karel Samec nhận xét.

Škoda JS là đối tác quan trọng

Trong bối cảnh này, Škoda JS đóng vai trò quan trọng vì đây là công ty duy nhất không phải của Nga có thể sản xuất và cung cấp các loại động cơ cụ thể này cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Đợt giao hàng gần đây này là một phần của hợp đồng lớn hơn được ký vào năm 2019 với tổng cộng 76 bộ truyền động mới lò phản ứng dành cho Nhà máy điện hạt nhân Rivne. Phần lớn các bộ thiết bị này đã được lắp đặt và đang tích cực đóng góp vào hoạt động của nhà máy.

"Những chiếc còn lại đã sẵn sàng thay thế những chiếc ban đầu vốn đã hết tuổi thọ", Samec khẳng định.

Điều bất ngờ là Škoda JS trước đây thuộc sở hữu của các công ty Nga, dẫn đến những phức tạp do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga sau khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu. Tuy nhiên, việc ČEZ mua lại Škoda JS vào tháng 6/2022 đã mở đường cho việc hoàn tất thỏa thuận và giao hàng thành công các thành phần quan trọng này.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng: "Chỉ sau khi ČEZ tiếp quản công ty và Škoda JS được xóa khỏi danh sách trừng phạt thì thỏa thuận cuối cùng mới có thể thực hiện được".

Tăng cường an ninh năng lượng của Ukraine

Ngoài hợp đồng hiện tại này, Škoda JS đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận để mở rộng hợp tác với Ukraine. Điều này bao gồm các hợp đồng tiềm năng cho các lò phản ứng hiện đại hóa cho Nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraine và tham gia vào kế hoạch mở rộng Nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi.

Škoda JS có ý định tận dụng kinh nghiệm có được trong quá trình hoàn thiện và đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân Mochovce tại Slovakia cho các dự án trong tương lai này.

Việc cung cấp thành công các bộ truyền động lò phản ứng này nhằm mục đích duy trì cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng bất chấp những thách thức to lớn do xung đột gây ra. Sự hợp tác này dự kiến sẽ tăng cường an ninh năng lượng của Ukraine.

"Vào nửa sau những năm 1990, chúng tôi đã trở thành một trong những nhà cung cấp linh kiện cho một số đơn vị tại các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine", Skoda JS cho biết khi mô tả sự hợp tác của mình với Ukraine.

"Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã cung cấp cho các đơn vị riêng lẻ gần 900 bộ truyền động bước tuyến tính và hơn 30 phần giá lưu trữ nhỏ gọn để lưu trữ ướt nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trong bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng".