Ông Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine. Nguồn Pravda,

“Chúng tôi đã cam kết rằng, chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí chính xác cao để chống lại các mục tiêu trong lãnh thổ Liên bang Nga. Chúng tôi đã xác nhận điều đó ở khắp mọi nơi, thậm chí cá nhân tôi đã làm như vậy trong một bức thư gửi cho đồng nghiệp của tôi - người đứng đầu Lầu Năm Góc - rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng vũ khí Mỹ để ngăn chặn kẻ thù và giành lại những vùng đất bị chiếm đóng tạm thời (từ tay quân đội Nga) trên lãnh thổ của Ukraine", ông Reznikov nói.

Khi được hỏi liệu cam kết để giành lại những vùng đất bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine có bao gồm Crimea hay không, ông Reznikov trả lời như sau: "Tôi đã nói với (Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin) rằng, chúng tôi có đủ cơ sở chiến lược trên các vùng lãnh thổ Ukraine mà người Nga đang kiểm soát".

Đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine, trong đó có pháo phản lực tầm xa HIMARS. Vào tháng 7, Ukraine đã nhận được 9 hệ thống HIMARS và các hệ thống pháo tầm xa tương tự từ Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố họ cần thêm hàng chục hệ thống như vây để đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin bất ngờ triệu tập và chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh Nga vào cuối ngày thứ Sáu 15/7, theo New Voice of Ukraine.

Không rõ nội dung của cuộc họp nhưng một số chuyên gia suy đoán rằng, Tổng thống Putin có ý định tuyên chiến với Ukraine và bắt đầu tổng động viên, song nhiều chuyên gia khác cho rằng, cuộc họp khẩn cấp chỉ đơn giản là một phần trong chiến lược thông thường của ông chủ Điện Kremlin để thể hiện mình là một nhà lãnh đạo thế giới khó đoán.