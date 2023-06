Ukraine cảnh báo hiểm họa chết người từ các kho vũ khí của Nga bị nước lũ từ đập Kakhovka cuốn trôi

Các vật thể nổ bị nước cuốn trôi đến bờ sông ở Novovorontsovka và Osokorivka sau khi đập thủy điện Kakhovskaya bị phá hủy. Ảnh NV

Trang The New Voice of Ukraine ngày 12/6 dẫn lời bà Natalia Humeniuk cho biết dòng nước hiện đang mang theo mìn và mìn nước, cũng như đạn dược nhẹ hơn vào Biển Đen và dọc theo bờ biển.

“Bờ trái (phía đông), thấp hơn về mặt địa lý, đã bị ngập lụt nghiêm trọng và bị xáo trộn bởi (nước dâng)”, bà Humeniuk cho biết thêm.

“Trước đó, các lực lượng của Nga đã xây dựng một số tuyến phòng thủ ở đó...bao gồm các bãi mìn gồm nhiều hàng mìn... Kho đạn dã chiến của họ cũng nằm trong dải ngập nước từ 5 đến 15 km... Tất cả những điều này hiện đã nằm rải rác khắp vùng ngập lụt và do đó có thể gây nguy hiểm cho bờ biển nơi nó bị cuốn trôi", bà Humeniuk nói thêm.

Humeniuk cũng cảnh báo rằng các vật phẩm nổ có thể bị ẩn giấu trong các đống rác được dòng nước lũ từ Dnipro cuốn ra biển.

“Không ai được đến gần những đống rác này, ngay cả khi rõ ràng chúng đã dạt vào bờ. Các chuyên gia cần được gọi đến để kiểm tra chúng", bà Humeniuk cảnh báo.



Một quả mìn được phát hiện trên bãi biển ở Kurontne, trên bờ biển phía nam của Odesa Oblast, vào ngày 11/6, năm ngày sau khi đập Kakhovka bị phá hủy do một vụ nổ.

Kurontne cách cửa Vịnh Dniprovska khoảng 120 km - cửa chung của sông Dnipro và Pivdeniy Buh đổ ra Biển Đen.