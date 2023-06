Hơn 10 quốc gia NATO quay lưng với khát vọng của Ukraine

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo chung ở Kiev. Ảnh AFP

Hơn 10 quốc gia thành viên NATO trong số 31 quốc gia không muốn Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo, Igor Zhovkva, phó chánh văn phòng của Vladimir Zelensky, tuyên bố.



Kiev đã có 20 tuyên bố được ký kết ủng hộ nỗ lực của NATO, Zhovkva viết trên Facebook. Điều này có nghĩa là 11 quốc gia thành viên cho đến nay đã từ chối ủng hộ đơn của Kiev.

Ông Zhovkva đã đăng tuyên bố này chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký một văn bản ở Kiev báo hiệu sự đồng ý của Ottawa để Ukraine trở thành một phần của NATO.

"Tuyên bố chung xác định rõ ràng việc ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO từ phía Canada ngay khi điều kiện cho phép. Đây là ngôn từ mạnh mẽ nhất trong số tất cả các nước G7 là thành viên NATO", ông Zhovkva viết.

Một tuyên bố tương tự gần đây cũng đã được ký kết với chính phủ Romania, ông Zhovkva cho biết thêm.

Theo phó chánh văn phòng Vladimir Zelensky, những diễn biến đó là "một giai đoạn chuẩn bị khác cho Hội nghị thượng đỉnh NATO thành công ở Vilnius vào tháng 7" đối với Ukraine.

Đầu tuần này, đặc phái viên của Mỹ tại NATO Julianne Smith nói với Politico rằng "một lời mời thích hợp" gia nhập NATO cho Ukraine là "khó xảy ra" chừng nào Kiev vẫn còn xung đột với Moscow.

Tuy nhiên, ông Smith cũng chỉ ra rằng trong cuộc họp sắp tới tại thủ đô của Litva, khối vẫn muốn gửi thông điệp tới Kiev rằng họ quyết tâm tiếp tục giúp đỡ họ trong dài hạn. Bà nói thêm rằng có một loạt các lựa chọn để NATO làm như vậy.

Nga luôn coi việc mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa an ninh lớn, đồng thời cho rằng việc Kiev thúc đẩy gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn một năm trước.