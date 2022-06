Ukraine là lý do khiến Nga để Thổ Nhĩ Kỳ thống trị ở miền bắc Syria

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria. Ảnh al Monitor

Nếu nhìn vào kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Quốc gia Syria (liên kết với Thổ Nhĩ Kỳ), chúng ta đang nói về một khu vực an ninh dài 30 km dọc theo biên giới phía bắc. Hầu hết khu vực này đã được lực lượng chính phủ của Tổng thống Assad và người Nga kiểm soát. Và bây giờ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đánh chiếm Tell Rifaat và Manbij - những thành phố ở hữu ngạn sông Euphrates. Các thành phố này bị kiểm soát bởi người Kurd và một số ít các đơn vị của quân đội Syria.



Trở lại năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch làm như vậy. Nhưng do hoàn cảnh lúc đó, Ankara không thể hoàn thành và chỉ chiếm giữ một phần lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền ở phía bắc.

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bắt đầu hoạt động đặc biệt sau khi người Nga rút quân khỏi khu vực này để tập trung các nguồn lực cho Ukraine.

Trước đó, người Nga và người Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về quyền kiểm soát chung đối với các vùng đất phía bắc của Syria. Rõ ràng, thỏa thuận không còn hoạt động, vì vậy người Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy họ đã được giải phóng khỏi các ràng buộc trong thỏa thuận.

Hầu hết các chuyên gia và nhà quan sát quân sự cho rằng người Nga sẽ không làm bất cứ điều gì để giúp đồng minh Syria của họ trong tình huống này, trong khi ít nhất, người Syria đang cố gắng gửi thêm binh sĩ của họ tới các khu vực này. Liệu người Syria có sẵn sàng chống lại Thổ Nhĩ Kỳ hay không cũng là một bí ẩn.

Đây là một trong những lý do tại sao Tổng thống Erdogan phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Có thời điểm vào năm 2019, Phần Lan và Thụy Điển đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc tấn công của họ vào Syria.

Ở thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội, nhờ cuộc xung đột của Nga và Ukraine. Sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine trước các hành động quân sự của Nga đã phát sinh những tình huống khó cho Nga.

Một năm trước, thật khó để tưởng tượng một cuộc tấn công mới của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Hồi đó dường như mọi chuyện đã đi vào bế tắc, dù động cơ của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ là luôn muốn thay đổi hoàn toàn thành phần dân tộc ở miền bắc Syria.

Mục tiêu chính của họ là tạo dân cư trong khu vực dài 30 km mà họ đang kiểm soát với những người tị nạn Syria sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và do đó để tạo ra một khu vực an ninh. Điều này sẽ cho phép họ phá vỡ các khu định cư cố định của người Kurd ( bao gồm người Kurd từ Syria và người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ).

Một năm trước, những kế hoạch này hầu như không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, khi người Nga cần tất cả các nguồn lực của họ ở Ukraine (có thông tin chưa được xác nhận rằng người Syria hiện đang chiến đấu ở Severodonetsk), rõ ràng là người Thổ Nhĩ Kỳ đã có cơ hội thực hiện kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Hơn nữa, có vẻ như có một thỏa thuận rõ ràng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về chiến dịch ở Syria rằng, người Nga sẽ không can thiệp. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ phải đảm bảo tính trung lập có điều kiện của họ.

Giờ đây, người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tận dụng mọi cơ hội để củng cố vị thế của mình. Ankara cũng đang cố gắng dàn xếp và sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ làm địa điểm đàm phán về vấn đề ngũ cốc Ukraine. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực sử dụng lợi thế của họ và thực tế là Nga, ít nhất là trong tình huống này, cần Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Nga sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn sự gia tăng của mặt trận chống Nga. Và trong trường hợp này, các cuộc điều động như vậy của Thổ Nhĩ Kỳ được Moscow coi là một hy vọng rằng điều này có thể đạt được.

"Người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đàm phán cho đến giây phút cuối cùng, bất kể thế nào. Đây là một quốc gia thích thương lượng và mặc cả để có được những vị trí tốt hơn. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, việc "đứt gánh" là hoàn toàn có thể. Nhưng trong trường hợp này, người Thổ đã may mắn - tình hình đang có lợi cho họ", The New Voice of Ukraine bình luận.